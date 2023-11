So unpünktlich war die Bahn lange nicht mehr - vor allem im Allgäu

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat die Pünktlichkeit der Züge in Bayern im Jahr 2022 ausgewertet. Insbesondere Bahnnetze im Allgäu stechen negativ heraus.

02.11.2023 | Stand: 11:58 Uhr

So selten pünktlich war die Bahn in Bayern seit über 25 Jahren nicht mehr: 88,1 Prozent der Regionalzüge und S-Bahnen kamen im vergangenen Jahr rechtzeitig an ihrem Zielort an. Das teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mit. Damit fiel der Wert erstmals seit 1996 unter die Grenze von 90 Prozent. Einige der Allgäuer Bahnlinien stechen dabei negativ hervor - sowohl in Bezug auf Pünktlichkeit als auch auf die Zugausfälle.

Ein Grund für die vielen Verspätungen führt die BEG in ihrer Pressemitteilung auch auf die Auswirkungen des 9-Euro-Tickets zurück. Wegen des teils hohen Fahrgastandrangs nahm das Ein- und Aussteigen mehr Zeit in Anspruch als üblich. So konnten die Zugfahrer oftmals die Haltezeiten gemäß des Fahrplans nicht einhalten.

Im Allgäu überdurchschnittlich viele Züge unpünktlich

„Es ist nicht neu, dass die Schiene unter einem jahrzehntelangen Sanierungsstau leidet. Neu ist aber, dass sich die Situation derart zuspitzt. Die Infrastrukturprobleme werden immer offensichtlicher – auch weil der Verkehr auf der Schiene immer neue Rekorde erreicht“, wird BEG-Sprecher Thomas Prechtl in einer Presse-Mitteilung zitiert. Gegenüber des Jahresdurchschnitts von 2021 (92,3 Prozent) ist der Wert um 4,2 Prozentpunkte gefallen. Als pünktlich gelten dabei alle Züge, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben.

Davon gab es im Jahr 2022 vor allem im Allgäu unterdurchschnittlich wenige. Nur 82,4 Prozent der Züge des Dieselnetzes Allgäu Los 1 (Ulm - Memmingen - Kempten - Pfronten-Steinach; Augsburg - Kempten - Lindau/Oberstdorf) waren pünktlich. Außerdem fielen auf diesen Linien im vergangenen Jahr besonders viele Züge aus (11 Porzent). Das ist bayernweit ein negativer Spitzenwert - einzig die Werdenfelsbahn fiel häufiger aus (18,9 Prozent). Das ist laut BEG auf die Auswirkungen des Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen zurückzuführen. Es kam zu Streckensperrungen wegen Mängeln an den Gleisen, sodass über Monate hinweg kein zuverlässiger Zugbetrieb möglich war.

Elektrische Züge im Allgäu ebenfalls häufig unpünktlich

Im Dieselnetz Allgäu Los 2 (Augsburg - Kempten - Lindau/Oberstdorf; München - Memmingen; München - Kempten - Lindau/Oberstdorf) kamen mit nur 80,5 Prozent noch weniger der Züge pünktlich an. Immerhin sind hier nur 1,8 Prozent der Fahrzeuge ausgefallen. Der bayernweite Schnitt liegt dabei bei 4,9 Prozent.

Auch das E-Netz Allgäu, das die Gesamtstrecke München - Memmingen - Lindau umfasst, schneidet bei der Jahrespünktlichkeit unterdurchschnittlich schlecht ab. Nur 81,4 Prozent der Züge kamen pünktlich an ihrem Ziel an. Doch immerhin ist auch hier die Ausfallquote mit 1,2 Prozent deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt.

Ein Allgäuer Bahnnetz zeigt aber, dass es auch besser geht: das Netz Ostallgäu - Lechfeld. Die Züge auf den Strecken München - Buchloe - Füssen und Augsburg - Buchloe - Füssen waren im Jahr 2022 in 95,8 Prozent der Fälle pünktlich - ein bayernweiter Top-Wert. Ausgefallen waren nur 1,1 Prozent der Fahrten. Und auch die Züge im Vorortverkehr München - Buchloe waren zu 90,2 Prozent pünktlich.

Hauptursache für Zugausfälle in Bayern waren 2022 Bauarbeiten

Die Gründe für die Verspätungen und Ausfälle sind vielfältig. Zu spät kamen die Züge in Bayern meist wegen technischer Probleme an der Strecke, Ausfälle waren hingegen in den meisten Fällen auf Bauarbeiten zurückzuführen.

„Entscheidend ist jetzt, dass Bund und DB die infrastrukturellen Probleme in den Griff bekommen. Es gibt dabei nichts schönzureden: Bis die vielen von der DB angekündigten Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen sind und sich die Situation für die Fahrgäste bayernweit spürbar verbessert, brauchen wir alle miteinander noch einiges an Durchhaltevermögen“, wird Prechtl zitiert.

Fallen im Allgäu Züge aus oder kommt es zu massiven Verspätungen, erfahren Sie das meist über unseren Bahn-Blog.