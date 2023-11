AZ-Fotograf gewinnt den Hauptpreis für das beste Pressefoto

Beim Wettbewerb „Pressefoto Bayern 2023“ gewinnt Benedikt Siegert den Hauptpreis in der Kategorie Kultur. Die Jury wählt dieses Bild aus über 1000 Fotos aus.

24.11.2023 | Stand: 16:43 Uhr

Preisgekrönt: Beim Wettbewerb „Pressefoto Bayern 2023“ gewann Benedikt Siegert am Freitag den Hauptpreis in der Kategorie Kultur. Der stellvertretende Leiter der Lokalredaktion Füssen hatte das ehemalige Hotel der Sängerin Margot Werner in den Mittelpunkt einer Fotoserie gerückt.

Pressefoto 2023: Der verlassene Berwanger Hof überzeugt die Jury

Der verlassene Berwanger Hof in Tirol hatte die Jury aus einer Rekordeinsendung von über 1000 Fotos ausgewählt. Im Münchner Maximilianeum überreichte der Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbandes, Harald Stocker (links), den Preis.