Tausende Autofahrer stecken stundenlang fest - Blitzeis in Oberstdorf und im Kleinwalsertal

Wegen Blitzeis staut sich Verkehr durch das ganze Kleinwalsertal. Tausende Autofahrer hängen stundenlang fest. Bürgermeister kündigt „Nachbesprechung“ an.

07.01.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Knapp sechs Stunden, so lange dauert es normalerweise vom Kleinwalsertal zum italienischen Gardasee. Am Dreikönigstag brauchte Bernhard Weizenegger diese Zeit, um vom Kleinwalsertal heimzukommen: nach Mering bei Augsburg. „Da war dreieinhalb Stunden absoluter Stillstand im Kleinwalsertal, Gott sei Dank hat die Standheizung meines Wagens funktioniert.“ Laut Polizei war Blitzeis auf Höhe der Söllereckbahn in Oberstdorf Grund für die „absolut katastrophale Verkehrssituation“.

Von der Grenze weg habe sich der Verkehr acht Kilometer ins Kleinwalsertal zurückgestaut – „bis nach Mittelberg“, sagt am Freitag Michael Schwärzler von der Polizeiinspektion Kleinwalsertal. „Von 16 bis 19 Uhr war der Bereich zwischen Walserschanze und sogenannter Tannenkurve bei Oberstdorf komplett gesperrt, damit der Winterdienst arbeiten konnte“, ergänzt auf Anfrage Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. Zu dieser drastischen Maßnahme hätten die Kollegen aus Oberstdorf gegriffen, weil bei Blitzeis kein Fahren mehr möglich sei. In einer solchen Situation helfe nur den Wagen stehen zu lassen und abzuwarten. „Gerät ein Fahrzeug auf Blitzeis ins Rutschen, stoppt es erst, wenn es auf ein Hindernis trifft.“ Also blieb die B19 drei Stunden gesperrt.

Alles dicht: Streufahrzeuge kommen nicht durch

Weil nichts mehr ging und alles dicht war, kam auch die Straßenmeisterei aus Sonthofen nicht mit ihren Streufahrzeugen durch. Erst nach einiger Zeit sei das mit einem Unimog gelungen, hieß es von dort. Auf das Blitzeis habe man sich nicht einstellen können.

Das Problem: Die Autofahrer wussten nichts und auch nicht die Kollegen auf österreichischer Seite. „Es gab wenig Infos von den deutschen Kollegen“, sagt der Kleinwalser Polizist Schwärzler. Er habe mitbekommen, dass „in Höhe Söllereckbahn Autos quergestanden sind und es eine Zeit lang kein Durchkommen mehr gab“. Der Verkehr staute sich immer weiter zurück ins Tal. Viele Ausflügler flüchteten in die Gaststätten, sagt Schwärzler. Aber die seien auch bald überfüllt gewesen.

Anrufe bei Polizei: Kinder haben nichts mehr zu trinken

Es habe Anrufe bei der Polizei gegeben, Babys und Kleinkinder in den Autos hätten nichts mehr zu essen und zu trinken. Schwärzler sagt auch, er habe den Bayerischen und den Österreichischen Rundfunk informiert. „Aber da kam nur eine Meldung von einem Rückstau und nicht, warum es nicht mehr weitergeht“, sagt Bernhard Weizenegger, der zwischen Riezlern und der Walserschanze drei Stunden mit dem Auto stand. Er war mit seinen vier Kindern am Ifen gewesen. „Gut, dass wir vier Liter Tee dabei hatten.“ Eine solche Ausstattung sei gerade bei Fahrten im Winter sinnvoll, bestätigt Polizeisprecher Holger Stabik. Dazu gehöre auch, Decken im Auto zu haben und warme Kleidung. „Grundsätzlich sollte man immer mit einer längeren Fahrzeit rechnen.“

Bilderstrecke

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) 4 von 9 Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) 5 von 9 So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) 6 von 9 Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Bild: Ole Spata, (Symbolbild) Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Bild: Ole Spata, (Symbolbild) 8 von 9 Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) 9 von 9 Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild)

Lesen Sie auch

Schnee auf der Straße Unfall auf der B19 bei Oberstdorf: Auto kracht in Schneepflug

Doch nicht alle hatten so gut vorgesorgt: Mit der Feuerwehr und der Rettung führte der Kleinwalser Bürgermeister Andi Haid Gespräche, ob man an die in den Autos Festsitzenden Tee und Essen verteilen sollte. „Wir waren kurz vorm Ausrücken“, sagt Haid. Da habe sich die Situation gegen 20 Uhr entspannt. Die Alarmierung von ehrenamtlichen Helfern habe man auch in Erwägung gezogen – aber sich aus Rücksicht auf deren eigene Sicherheit zunächst dagegen entschieden, ergänzt Polizeisprecher Stabik.

Haid kündigte eine „Nachbesprechung mit den Kollegen auf deutscher Seite“ an. Es sei touristisch ein starker Tag gewesen. Aber er habe nur eine einzige Erinnerung an solche Auswirkungen eines Blitzeises: „Das war 1995.“