In diesen Allgäuer Brauereien können Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen

Im Allgäu gibt es viele große und kleine Brauereien. Bei einer Führung kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen und das Bier probieren. Eine Übersicht.

03.07.2023 | Stand: 15:06 Uhr

Mehr über die Herstellung des Allgäuer Bieres nach dem Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516 erfahren und danach das Bier verköstigen - das ist möglich bei einer Brauereiführung im Allgäu. Zahlreiche große und kleine Brauereien wie Zötler, Meckatzer oder die Klosterbrauerei Irsee bieten öffentliche Führungen und Führungen für Gruppen an. Hier gibt es einen Überblick.

Privat-Brauerei Zötler in Rettenberg

Die Privat-Brauerei Zötler in Rettenberg (Kreis Oberallgäu) bietet verschiedene Führungen an. In der familiengeführten Brauerei bekommen Interessierte Einblicke in die Produktion und das Unternehmen. Es gibt verschiedene Angebote für Einzelpersonen und Gruppen.

"Kurz und knackig"-Führung Dauer: 1 Stunde Preis: Ab 13,50 Euro pro Person

Erlebnis-Führung Dauer: 1 Stunde inklusive 45 Minuten Bierverkostung Preis: Ab 15 Euro pro Person

Genuss-Führung Dauer: 1,5 Stunden inklusive 45 Minuten Verkostung Preis: Ab 17,50 Euro pro Person

Weitere Infos und Tickets gibt es online.

Wie wird aus Malz, Hopfen, Hefe und Wasser Bier gebraut? Das kann man in einer der vielen Brauereibesichtigungen im Allgäu lernen. Bild: Christian Charisius, dpa

Meckatzer Löwenbräu

Die Geschichte von Meckatzer Löwenbräu im Westallgäu reicht 300 Jahre zurück. Bei einer Brauerei-Besichtigung können die Besucherinnen und Besucher den Braumeistern über die Schulter schauen und danach das Bier aus Meckatz probieren.

Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 9 Euro pro Person

Anmeldung telefonisch unter 08381/504-0 oder per Mail brauereibesichtigung@meckatzer.de

Brauerei Schäffler in Missen-Wilhams

Die Brauerei Schäffler in Missen-Wilhams (Kreis Oberallgäu) bietet öffentliche Führungen und Führungen für Gruppen mit anschließender Bierverkostung an. Öffentliche Führungen finden jeden Dienstag statt - vorausgesetzt, es haben sich mindestens zehn Personen angemeldet.

Anmeldung bei der Brauerei per Telefon unter 08320/920-0

Post-Brauerei in Weiler

Die Post-Brauerei in Weiler im Westallgäu bietet ebenfalls verschiedene Bierführungen an. Gruppen ab zehn Personen können von Montag bis Samstag eine Brauerei-Besichtigung mit anschließender Zwickelbierprobe buchen. Für kleinere Gruppen oder Einzelpersonen gibt es jeden Dienstag von Juni bis September eine Führung.

Die Brauereiführung mit Biersymposium sowie die Seminare im Sudhaus finden derzeit nicht statt.

Brauereiführung für Gruppen ab 10 Personen Dauer: 1,25 Stunden Preis: 14 Euro pro Person

Dienstagsführung Dauer: 1 Stunde Preis: 14 Euro

Weitere Infos und Anmeldung hier.

Schlossbrauhaus Schwangau

Das Schlossbrauhaus in Schwangau bei Füssen (Kreis Ostallgäu) bietet ebenfalls Brauereibesichtigungen an. In der Führung erzählt der Braumeister mehr über die Braukunst und führt durch die Brauerei. Im Anschluss gibt es eine Bierverköstigung und Brotzeit. Mehr Infos hier.

Preis: 8 Euro pro Person

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

Persönliche Anmeldung in der Tourist Information Schwangau erforderlich.

Klosterbrauerei Irsee

Die Klosterbrauerei Irsee bei Kaufbeuren im Ostallgäu gehört zu den kleineren Brauereien im Allgäu. Im Rahmen einer Führung können Interessierte mehr über die Bierherstellung und die Geschichte der Klosterbrauerei erfahren. (Lesen Sie auch: Gemütlichkeit unter einer alten Linde: Das ist der Biergarten der Klosterbrauerei Irsee)

Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 10 Euro pro Person

Anfragen sind hier online möglich.

Engelbräu Rettenberg

Engelbräu in Rettenberg (Kreis Oberallgäu) gibt es seit über 350 Jahren. Im Rahmen einer Führung wird gezeigt, wie das Bier gebraut wird und Interessierte bekommen Einblicke in die einzelnen Produktionsschritte. Die öffentlichen Führungen mit anschließender Zwickelprobe finden mittwochs um 16 Uhr statt. Führungen für Gruppen ab 10 Personen gibt es nach Vereinbarung.

Preise: 10 Euro pro Person; Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen 8 Euro

Anmeldung im Brauereibüro per Telefon 08327/9300-0 jeweils bis Dienstag 16 Uhr.

Brauerei-Gasthof Hotel Post in Nesselwang

In Nesselwang im Ostallgäu kann man im Brauerei-Gasthof Hotel Post die Brauerei im Rahmen einer Führung besichtigen und danach das Bier probieren. Führungen sind für Gruppen ab 10 Personen möglich und finden Freitag um 19 Uhr oder am Samstag um 11 Uhr statt.

Dauer: 1 Stunde

Preise: ab 8,50 Euro pro Person

Termine für die Brauereibesichtigung können Sie hier online buchen.

Brauerei Stolz in Isny

Die Brauerei Stolz in Isny im Allgäu produziert unter anderem das Bier "Allgäuer Stolz". Im Rahmen einer Besichtigung der Brauerei können Interessierte mehr über die Produktion und das Isnyer Bier erfahren.

Brauerei Härle in Leutkirch

Die Brauerei Härle in Leutkirch, ebenfalls im baden-württembergischen Teil des Allgäus, bietet für Gruppen ab fünf Personen von Montag bis Freitag ab 18 Uhr Führungen an. Für kleinere Gruppen oder Einzelpersonen gibt es samstags um 10.30 Uhr oder donnerstags um 17 Uhr öffentliche Führungen. Im Anschluss an die Brauereibesichtigung gibt es ein Freibier oder ein Seezüngle in der Brauereigaststätte.

Preise

Für Gruppen bis 15 Personen pauschal 120 Euro und 10 Euro für jede weitere Person Für öffentliche Führungen 10 Euro pro Person, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist die Führung kostenlos

Anmeldung für Gruppen bei Gabi Carafa, Telefon 07561/9828-35 oder per Mail gabi.carafa@haerle.de

Bernardi Bräu in Rettenberg

In Rettenberg im Oberallgäu gibt es noch eine weitere Brauerei, in der eine Besichtigung möglich ist. Jeden Freitag um 15 Uhr kann man hinter die Kulissen von Bernardi Bräu gucken.

Anmeldung bis Donnerstag telefonisch unter 08327/9326180.

Oberstdorfer Dampfbierbrauerei

In der Dampfbierbrauerei in Oberstdorf gibt es öffentliche Führungen und private Führungen für große Gruppen. Brauer Franz-Josef führt Interessierte jeden Mittwoch um 11 und 12 Uhr durch die Brauerei. Wer mag, kann eine Bierverkostung dazu buchen.

Preise Brauereiführung: 10 Euro pro Person ab 16 Jahren Führung mit Verkostung: 15 Euro pro Person Führung mit Verkostung und Weißwurst: 20 Euro pro Person Bierstacheln: 10 Euro pro Person

Infos und Anmeldung gibt es hier.

Allgäu-Brennerei Sulzberg

Streng genommen keine Brauerei, sondern eine Schnapsbrennerei - wir nehmen sie dennoch in der Übersicht auf. Denn auch in der Allgäu-Brennerei gibt es Führungen mit anschließender Verkostung. Dabei erfahren die Besucherinnen und Besucher mehr über die Herstellung von Schnaps und Likör und können einen Blick in die Brennerei sowie die Produktionshalle werfen. Führungen gibt es am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag. An Feiertagen finden keine Führungen statt.

Dauer: Führung: 45 Minuten Verkostung: 30 Minuten

Preise: Gruppen von 7-10 Personen pauschal 49,50 Euro bei Gruppen ab 10 Personen 4,95 Euro pro Person

Terminanfragen an info@allgaeu-brennerei.de, perTelefon unter 08376 / 92992-0

Schaubrennerei Fink

In der Schaubrennerei Fink in Opfenbach im Westallgäu kann man beim Schnapsbrennen zuschauen. Nach dem Schaubrennen können die Besucherinnen und Besucher die Schnäpse und Liköre probieren. Das Schaubrennen findet immer mittwochs von 10 bis 16 Uhr statt. Für Gruppen ab zehn Personen kann man ein komplettes Tagesprogramm zusammenstellen lassen.

Dauer: 1 bis 1,5 Stunden

Anmeldung kurzfristig telefonisch möglich unter 08385/1226.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Stand 3. Juli 2023. Fehlt eine Brauereiführung oder eine Brennerei? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an digitalteam@azv.de.

