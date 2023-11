Am Buchloer Bauernmarkt fliegen bei Polonaise die Löcher aus dem Käse

Die Buchloer Faschingszunft Buchlonia feiert den Start in die Fünfte Jahreszeit. In der kommenden Saison wollen die Narren richtig durchstarten.

13.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Mit einem eigenen Stand bereicherte die Fastnachtszunft Buchlonia den Bauernmarkt in Buchloe am Samstag: Passend zum Auftakt in die Fünfte Jahreszeit nutzte die Fastnachtszunft den Markt, um mit ihren Gästen den Startschuss in die närrischen Zeit zünftig zu feiern – mit Punsch, Waffeln, Muffins und einem Glücksrad.

In einer Polonaise über den Markt

Pünktlich um 11.11 Uhr gab es eine kurze Ansprache und die Narren zogen – angeführt von Bürgermeister Robert Pöschl – in einer Polonaise über den Immleplatz.

Buchlonia bei Umzügen mit dabei

Für die Buchlonia ist die kommende Saison die erste, in der sie richtig durchstarten will: Mit einem eigenen Wagen möchten die Narren die Buchloer Farben bei verschiedenen Faschingsumzügen in der Region vertreten. Igling, Biessenhofen, Schwabmünchen, Schongau und Immenstadt sind nur einige der geplanten Stationen.

Showtanzgruppe ist ebenfalls aktiv

Auch die Showtanzgruppe wird wieder aktiv sein, hieß es zum Auftakt. In diesem Jahr geht es in den Disney-Dschungel. Die Buchlonia freut sich zudem immer über neue Mitglieder.