Apotheker aus Buchloe: „Wir müssen zeigen, was ohne uns los wäre“

Auch Apotheken in Buchloe ächzen unter Lieferengpässen, Bürokratie und Unterfinanzierung. Trotzdem beteiligen sich nicht alle am bundesweiten Protesttag.

10.06.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Ich mache meinen Beruf gerne, aber die Bedingungen müssen stimmen“, fordert Hannes Liebetruth, Inhaber der Hindenburg-Apotheke in Buchloe. Doch das sei immer weniger der Fall. Deshalb bleibt seine Apotheke am Mittwoch – wie viele in Deutschland – geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.