Montagmorgens am Buchloer Bahnhof - Geisterstimmung auf den Gleisen

Der bundesweite Streik von Verdi und EVG bringt den Bahnverkehr am Montag in Buchloe zum Erliegen. Warum sich im Bahnhofs-Imbiss trotzdem 60 Menschen tummeln.

27.03.2023 | Stand: 17:28 Uhr

Schneeregen, Minusgrade und die Züge fahren auch nicht – der Buchloer Bahnhof war am Montagmorgen fast leer gefegt. Normalerweise hetzen dort zum Tagesanbruch zahlreiche Pendlerinnen und Pendler umher, doch gestern war alles anders. Grund für die geisterhafte Stimmung: Der bundesweite Streik der Gewerkschaften Verdi und EVG, der den öffentlichen Verkehr in Deutschland zum Erliegen brachte. So auch in Buchloe.

