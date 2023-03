Wo die Jugendlichen in Buchloe der Schuh drückt. Bei "Pizza & Politics" erkundigen sich Stadträte im Jugendzentrum nach den Wünschen der jungen Leute.

Nicole C. Becker

13.03.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Was wünschen sich die Jugendlichen in Buchloe? Was erwarten sie von den lokalen Politikern? Um das herauszufinden, lud der 2019 gegründete Jugendbeirat (siehe Info-Kasten) ins Buchloer Jugendzentrum (Juze) ein. Unter dem Motto Pizza & Politics diskutierte die Jugend mit Vertretern des Stadtrats und dem Bürgermeister. Thematisiert wurden der Umweltschutz und der Klimawandel ebenso wie fehlende Freizeitangebote für Jugendliche sowie Verkehr und Mobilität.

Jugend in Buchloe moniert fehlende Freizeitangebote

Neben Bürgermeister Robert Pöschl und der Jugendbeauftragten Michaela Schilling waren sieben weitere Stadträte aus sechs Fraktionen zu Gast im Juze. Ihnen gegenüber saßen in der lebhaften Gesprächsrunde Vertreter des Jugendbeirats und weitere 13 Jugendliche. Bürgermeister Pöschl berichtete zunächst, dass der vom Jugendbeirat seit Längerem erbetene Soccer-Court näher rücke. Im Frühjahr soll der Fußballkäfig an der Mittelschule eingerichtet werden. Den Anstoß würde er dann gerne mit Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Mayer vornehmen.

Soccer-Court in Buchloe: Fußballkäfig soll noch im Frühjahr kommen

In dem künftigen Mehrgenerationenhaus am Bahnhof sei zudem ein Jugendband-Keller vorgesehen. „Vielleicht kommt dann bald eine Newcomerband aus Buchloe groß raus“, sagte Pöschl.

Den Platz beim Hallenbad Buchloe haben die Verantwortlichen für den neuen Soccer-Court auserkoren. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Lukas Nanos, stellvertredender Vorsitzender des Jugendbeirats, meinte, dass das Sound-Art-Festival, das 2022 erstmals am Immleplatz stattgefunden hatte, eine Fortsetzung finden soll. Anvisiert sei eine feste Terminierung im Zweijahres-Rhythmus, so Nanos. An den Workshop-Tischen konnten sich die Teilnehmer anschließend jeweils 15 Minuten lang mit den Stadträten über ihre Wünsche unterhalten und Kritik vorbringen.

Junge Bands sollen im Buchloer Mehrgenerationenhaus proben können

„Die Busfahrer sollten freundlicher sein“, meinte der 13-jährige Julian aus Lindenberg. Er bemängelte zudem die oft unzuverlässige Taktung der Busse. Dadurch komme er nicht immer pünktlich zum Unterrichtsbeginn.

Anna, Mitglied der Schülermitverantwortung (SMV) des Gymnasiums Buchloe, wünscht sich eine Baumpflanzaktion im Buchloer Stadtgebiet. Der 16-jährige Alex hingegen hätte gerne ein weiteres Fitnessstudio in der Stadt. Weitere angesprochene Punkte waren mehr und schöner gestaltete Mülleimer, sauberer Strom sowie ein Kino.

Das wollen die Jugendlichen in Buchloe am dringendsten

Sämtliche Anregungen des Abends wurden von den Teilnehmern abschließend nach individueller Priorität eingestuft. Punktemeister war ein Grillplatz (8), gefolgt von einem Open-Air-Kino (7) und einem E-Bike/E-Roller/E-Auto-Verleih (6). Der Abend gab den politischen Stadtvertreter so manche Aufgaben und Fragestellung mit auf den Heimweg.

