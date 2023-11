Bayerischer Hochwassernachrichtendienst gibt Warnung fürs Ostallgäu aus

Der anhaltende Regen hat die Flüsse und Bäche in der Region anschwellen lassen. Auch die Gennach hat bereits Uferteile in Beschlag genommen.

14.11.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Nach dem Sturm und den starken Regenfällen in der Nacht auf Dienstag ist der Wasserstand in vielen Bächen und Flüssen deutlich angestiegen. Auch die Gennach in Buchloe hat sich an einigen Stellen, wie etwa im Bereich der Münchener Straße, breiter als üblich gemacht.

Hochwasserwarnung für das Ostallgäu ausgegeben

„Infolge der Niederschläge und der auf über 2000 Metern liegenden Schneefallgrenze sind die Pegelstände deutlich angestiegen“, heißt es seitens des Bayerischen Hochwassernachrichtendienstes, der von Dienstag auf Mittwoch eine Hochwasserwarnung fürs Ostallgäu ausgegeben hat.

