Buchloe auf dem Weg zur "Fahrradfreundlichen Kommune"

Die Stadt Buchloe strebt die Auszeichenung als "Fahrradfreundliche Kommune" an. Der Weg dorthin wird wohl holprig und mühsam.

17.03.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Eine Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune“ strebt die Stadt Buchloe an. Sie will daher Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (ADFK)“ werden, die die Auszeichnung verleiht. Wie berichtet, soll im Lauf des mehrjährigen Prozesses die Fahrradfreundlichkeit auf den Straßen in Buchloe verbessert werden. „Wir machen uns auf den Weg und setzen ein Thema, das richtig und wichtig ist“, meinte Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses.

Auf dem Weg zur "Fahrradfreundlichen Kommune" braucht Buchloe mehr Personal

Wie kompliziert und arbeitsintensiv das gesamte Verfahren ist, stellte Pöschl den Ausschussmitgliedern anhand eines Bewertungsbogens vor. Darin wird unter anderem abgefragt, wie es um die Rad-Infrastruktur Buchloes bestellt ist, ob es einen Radverkehrsbeauftragten gibt oder wie viel Geld im Haushalt für Verbesserungsmaßnahmen vorgesehen ist. Pöschl: „Das Ganze ist ein sehr intensiver Prozess und es ist schon jetzt klar, dass wir dafür mehr Personal benötigen.“

Nächster Schritt ist eine „Vorbereisung“ durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, weiterer Experten und den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats. Am 30. März machen sie sich auf eine zehn Kilometer lange Radtour kreuz und quer durch Buchloe.

Bürgermeister Pöschl erwartet Anregungen für Radverkehr in Buchloe

Die ADFK legt anschließend einen Bericht vor und die Stadt habe dann vier Jahre Zeit, die angeregten Verbesserungen durchzuführen, erläuterte der Bürgermeister. Nach einer weiteren „Bereisung“ könne die Auszeichnung überreicht werden. „Ich erwarte mir viele Anregungen und neue Akzente für den Fahrradverkehr in unserer Stadt“, sagte Pöschl.

