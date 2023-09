Das Buchloer Gymnasium wird zur Klimaschule

Schülerinnen und Schüler erstellen einen eigenen CO2-Abdruck und führen verschiedene Maßnahmen in Sachen Klimaschutz durch. Damit holen sie Gold in einem Wettbewerb

25.09.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Das Gymnasium in Buchloe ist eine von 51 „Klimaschulen“ in Bayern und gehört zu den fünf Preisträgern in der Kategorie "Gold". Dies gab das Bayerische Kultusministerium in einer Pressemitteilung bekannt. Das Gymnasium Buchloe beteiligte sich an einem Wettbewerb, den das Kultusministerium und das Umweltministerium im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben.

Auszeichnung in der Hofkirche

Laut Pressemitteilung zeichnen Kultusminister Michael Piazolo und Umweltminister Thorsten Glauber in einem Festakt in der Allerheiligen Hofkirche in München die insgesamt 51 bayerische Schulen als „Klimaschulen“ aus. Der Festakt findet am Donnerstag, 28. September, statt.

Mehrere Klimaschutz-Projekte durchgeführt

Um die Auszeichnung zu erhalten, mussten die Schulen beispielsweise einen CO2-Abdruck ihrer Schule erstellen und Maßnahmen zum Klimaschutz durchführen. Im Frühjahr 2022 veranstaltete das Gymnasium Buchloe unter anderem eine ganze Woche mit Veranstaltungen zum Thema "Klimaschutz". Im Landkreis Ostallgäu erhält auch das Füssener Gymnasium die Auszeichnung "Gold".