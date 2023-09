Das Festival "Sound Art" soll in Buchloe bleiben

Alle zwei Jahre darf am Immleplatz gefeiert werden. Die Stadt Buchloe unterstützt das Jugendkulturfest finanziell.

20.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Nachricht dürfte nicht nur die Jugendlichen in Buchloe freuen: Das Festival "Sound Art" soll im nächsten Jahr erneut am Immleplatz stattfinden. Geplant ist es für den 13. Juli. Einstimmig bewilligte der Hauptausschuss dafür 4000 Euro. Damit soll das Festival seitens der Stadt unterstützt werden. Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist geplant, das Jugendkulturfestival dauerhaft in Buchloe zu etablieren. Künftig könnte es alle zwei Jahre am Immleplatz stattfinden.

2022 ein voller Erfolg

Der Sommer, die Sonne, die vielen Bands, Workshops und Essensstände machten "Sound Art" Anfang Juli 2022 zu einem vollen Erfolg. Daran erinnerte sich auch Zweiter Bürgermeister Herbert Barthelmes gerne. Er leitete die Hauptausschusssitzung in Vertretung von Bürgermeister Robert Pöschl, der derzeit in Urlaub ist. Dass solch eine Veranstaltung nicht nur mit viel ehrenamtlichem Engagement zu stemmen ist, war offenbar auch allen Buchloer Stadträten klar. So stimmten sie unisono für die finanzielle Unterstützung. Der Kreisjugendring (KJR) hatte zuvor deutlich gemacht, dass die Gesamtkosten in Höhe von 12.000 Euro am besten gedrittelt werden sollten: ein Drittel übernimmt der KJR, eines die Stadt und ein weiteres Drittel soll über Spenden reinkommen. Zudem soll der Buchloer Bauhof das Festival unterstützen, so der Wunsch des KJR.

"Es war toll, zu sehen, was hier auch ohne den Ausschank von Alkohol möglich war", meinte Franz Nusser ( CSU). Er begrüßte es, "dass sich der Kreisjugendring nun auch im nördlichen Ostallgäu engagiert". Und dem Buchloer Jugendbeirat, der als Co-Veranstalter von "Sound Art" auftritt, tue es gut, "mit dem KJR einen starken Partner an seiner Seite zu haben".

Für die gesamte Bevölkerung

Dass der Zuschuss der gesamten Bevölkerung zugute kommt, stellte Michaela Schilling (CSU) fest: "Es waren voriges Jahr alle Altersgruppen vertreten." Wie wertvoll dabei die Unterstützung des Bauhofs ist, darauf verwies Thomas Reiter (FDP): "Kultur in der Stadt ist immer zu begrüßen und zu unterstützen." Das Festival sei für die Jugendlichen der Stadt "ganz besonders wichtig", meinte auch Karin Pfisterer (UBI), denn ansonsten sei für sie in Buchloe "nur wenig angeboten".

Jugendliche sollen ihr Potenzial ausleben

Das Festival, das vom Buchloer Jugendbeirat und dem Ostallgäuer Kreisjugendring ins Leben gerufen wurde, sollte vor allem jungen Menschen die Möglichkeit bieten, sich selbst und ihr erfindungsreiches Potenzial ausleben zu können. Sozialpädagogin Anna Heiland und Alexander Spitschan, die ehrenamtlichen Vorsitzenden des KJR, wollten damals als Hauptkoordinatoren des Festes die Jugendbeteiligung im Ort und Umland fördern und stärken. Nach vielen Online-Meetings und einem halben Jahr intensiver Planung konnte "Sound Art" Anfang Juli 2022 endlich Premiere feiern.

Beim „Markt der Möglichkeiten“ hatten die Heranwachsenden die Gelegenheit, mit 14 lokalen Vereinen und Jugendgruppen aus dem Umland in Verbindung zu treten. Die Beteiligung und Begeisterung des jungen Publikums war außergewöhnlich gut. So begrüßten beispielsweise die Pfadfinder Marktoberdorf (DPSG) neue Mitglieder und der VfL-Buchloe zeigte akrobatische Meisterleistungen. Der FC Buchloe begeisterte die kleinsten Besucherinnen und Besucher für den Ballsport. Bei Fridays for Future Buchloe konnten Umweltplakate gestaltet werden und die Musikschule Buchloe überzeugte mit einem Body Percussion Workshop. Nicht nur das Organisationsteam war überwältigt, wie viele Akteure mitgewirkt hatten und wie bunt dieser Tag wurde.