Schottergärten nicht verbieten, aber genau hinschauen

Auch in Buchloe sind Schottergärten umstritten. Was BZ-Redakteurin Karin Hehl davon hält, schreibt sie in ihrem Kommentar.

15.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Schottergärten verbieten? So wie es in Bad Wörishofen gemacht wird? Nein. Die Mitglieder der Buchloer Umweltausschusses wollten nicht so weit gehen. Hier werden moderatere Töne angeschlagen. Auch wenn man sich in der Sache durchaus einig ist: Schottergärten sind auch in Buchloe nicht gerne gesehen. Das soll den Bauwerbern künftig in Form eines „Merkblatts“ näher gebracht werden.

