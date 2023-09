Nach Schlägen beim Klausentreiben: Zwei junge Unterallgäuer vor Gericht

Ein Unterallgäuer (45) hatte nach dem Klausentreiben zwei Klausen wegen Körperverletzung angezeigt. Im Prozess macht ein Zeuge eine überraschende Aussage.

19.09.2023 | Stand: 07:57 Uhr

Das Klausentreiben am 5. und 6. Dezember in Türkheim im Unterallgäu hat eine lange Tradition: Seit Jahrzehnten lockt dieses schaurige Spektakel Hunderte von Besucherinnen und Besuchern in den Türkheimer Ortskern. Zottelige Fratzengesichter, lautes Geschrei, Kettenrasseln, rote Feuerschwaden und schrilles Schellengeläut: Türkheim wird dann zum Schauplatz der Klausen. Dass es bei dieser Veranstaltung durchaus etwas rauer zugeht, wissen alle Beteiligten. Oder doch nicht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.