Pater Anish ist neuer Benefiziat in Buchloe

Mit welchen Herausforderungen der 41-Jährige anfangs in Deutschland zu kämpfen hatte und worauf er sich nun freut.

22.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Er lacht oft und gerne. Beim Sprechen nimmt er immer wieder seine Hände zuhilfe, um zu unterstreichen, was er sagt. Pater Anish Thomas Mathäus Kalapurackal ist der neue Benefiziat der Pfarreiengemeinschaft Buchloe. Seit 1. September unterstützt er Stadtpfarrer Dieter Zitzler bei der Betreuung der Gläubigen in den insgesamt acht Pfarreien von Buchloe und Lamerdingen.

Pater Anish stammt aus Kerala

Pater Anish stammt aus der Region Kerala im Süden von Indien. Dort wuchs der heute 41-Jährige als Jüngster zusammen mit sechs Geschwistern auf. Mit rund 17 Prozent leben in Kerala die meisten Christen Indiens, landesweit sind es knapp drei Prozent. Laut Pater Anish arbeiten aktuell etwa 90 Priester aus Indien im Bistum Augsburg. Auch einige seiner Mitbrüder sind in Bayern tätig. Der neue Benefiziat gehört dem Orden der Oblaten von Herz Jesu (OSB) an. Den Orden unterstützt er von Deutschland aus. "Wir bauen damit zum Beispiel Schulen im Norden des Landes", erzählt er.

Sonntags war immer Messe

In seinem Heimatland sei es üblich gewesen, sonntags eine Messe zu besuchen. Das habe ihn so beeindruckt, dass er sich dazu entschied, nach der zehnten Klasse in ein Priesterseminar einzutreten. Pater Anish lebte in der Ordensgemeinschaft, lernte Sprachen, durchlief ein Noviziat und ein Studium der Philosophie und der Theologie, ehe er 2010 zum Priester geweiht wurde.

Viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet

In Indien arbeitete er viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, berichtet er. Als er gefragt wurde, ob er in Deutschland arbeiten möchte, habe ihn seine Arbeit mit den indischen Jugendlichen zunächst zögern lassen. "Ich habe es dann aber als Chance und begriffen und kam hierher." Das war im Jahr 2018. In der Pfarreiengemeinschaft Zum guten Hirten in Augsburg bereitete er sich auf seine Tätigkeit als Kaplan vor; ein Jahr später führte ihn sein Weg in die Stauden nach Langenneufnach. Herausfordernd seien vor allem die neue Sprache und der kalte Winter gewesen. Sechs Pfarrein betreute der Pater in den Stauden als Kaplan zusammen mit seinem Pfarrerskollegen, ehe er ihn der Bischof nach Buchloe schickte.

Der 41-Jährige liebt Sport in allen Formen, vor allem Basketball und Volleyball haben es ihm angetan. Bei der Gartenarbeit kann er entspannen und so richtig wohl fühlt er sich in der Küche. "Ich koche gerne indisch, aber ich liebe auch die deutsche Küche mit Spätzle und Fleisch", sagt er. Womit er noch immer fremdelt? "Im Gottesdienst sitzen die Besucher oft mit einem sehr ernsten Gesicht", hat er beobachtet und meint: "Es wäre doch viel schöner, wenn die Menschen mehr lachen würden." Im Pfarrbrief, wo sich Pater Anish selbst mit einem kleinen Artikel vorstellt, schreibt er: "Mögen die Wege, die wir gemeinsam gehen, gesegnete Wege sein. Ich freue mich auf Ihr Lächeln im Gesicht."