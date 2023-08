Ist die A96 ein Unfallschwerpunkt für Geisterfahrer?

Nach dem Geisterfahrer-Unfall auf der A96 bei Wiedergeltingen sind viele Autofahrer verunsichert. Wie gefährlich die Polizei den Streckenabschnitt einschätzt.

04.08.2023 | Stand: 14:41 Uhr

Der Schock sitzt immer noch tief: Ein 83 Jahre alter Mann ist am Mittwoch auf der A96 auf Höhe Wiedergeltingen in die falsche Richtung gefahren und beim Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen tödlich verletzt worden. Den Rettungskräften - an der Unfallstelle waren die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen, das BRK sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim im Einsatz - bot sich am Unfallort ein Bild des Schreckens: Der 83-Jährige Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Ein 32-jährige Autofahrer und ein 79-Jährige wurden schwer verletzt. Ist dieser Streckenabschnitt ein Unfallschwerpunkt für Geisterfahrer?

