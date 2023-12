Nach Wintereinbruch: Wie ist die Lage in Buchloe heute?

Die Bauhofmitarbeiter leisten Schwerstarbeit, Feuerwehrleute schaufeln das Dach des Waaler Seniorenheims frei. Das Eisstadion musste gesperrt werden.

05.12.2023 | Stand: 17:41 Uhr

Wenn es im Winter plötzlich schneit – bricht mancherorts Chaos aus; anderenorts beruhigt sich die Lage wieder relativ schnell. So auch in Buchloe. „Der Wintereinbruch ist hier gut ausgegangen“, resümiert Stadtbaumeister Stephan Müßig. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte er: „Vor allem dank des engagierten Einsatzes des städtischen Bauhofs ist es gelungen, dass am Samstagnachmittag die Verkehrssicherheit wieder hergestellt war.“

