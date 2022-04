Wo in Buchloe langsamer gefahren werden sollte

Stadt Buchloe kauft weitere Geschwindigkeitsmessgeräte. Wie die Sicherheit für Radfahrer erhöht werden kann.

27.04.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Drei weitere Geschwindigkeitsmessgeräte sollen in Buchloe angeschafft werden. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses einigten sich in ihrer Sitzung am Dienstagabend auf die Investition in Höhe von rund 2000 Euro pro Gerät. Sie versprechen sich davon, dass die Verkehrsteilnehmer besonders an markanten Stellen öfter auf die Bremse treten.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.