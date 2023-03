Achtung: Bundeswehr übt im Ostallgäu - diese Gemeinden sind betroffen

Am Wochenende übt eine Einheit der Bundeswehr im Ostallgäu. Einige Städte und Gemeinden sind davon betroffen.

Im Ostallgäu finden am Wochenende Übungen der Bundeswehr statt. Das Landratsamt Ostallgäu teilt mit, dass eine Einheit der Truppe von Freitag, 24. März, bis Sonntag, 26. März im Landkreis übt. Das Training findet auch nachts statt.

Betroffen sind folgende Städte und Gemeinden im Ostallgäu:

Marktoberdorf

Irsee

Unterthingau

Aitrang

Baisweil

Friesenried

Görisried

Pforzen

Ruderatshofen

Wald

Bundeswehr-Übung im Ostallgäu 2023: So soll sich die Bevölkerung verhalten

Das Landratsamt rät der Bevölkerung, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Vorsicht ist auch vor liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition etc.) geboten. Nicht anfassen!

Im März 2022 hatte eine Schießübung der Bundeswehr in Weißensee für Aufregung gesorgt. Die Schüsse waren bis nach Hopfen am See zu hören - dort untergebrachte ukrainische Flüchtlinge wurden dadurch in Panik versetzt. Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter musste beruhigen.

Bundeswehr verursacht Schäden bei Übung im Ostallgäu - An wen kann ich mich wenden?

Zwar sei die Truppe bemüht, Schäden an privatem und öffentlichem Eigentum zu vermeiden. Falls dennoch Schäden zustande kommen sollten, können Betroffene sich an die zuständige Gemeinde wenden.

Die Kommunen können die möglichen Ersatzansprüche dann weiterleiten. Das Landratsamt empfiehlt den Betroffenen von jeglichen Manöverschäden, sich - falls möglich - die Kennzeichen der eingesetzten Fahrzeuge zu notieren.

