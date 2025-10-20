Zwischen Gipfeln und Geschichten: Diese Burgen gibt es im Allgäu

Verwunschene Ruinen auf grünen Hügelkuppen, trutzige Mauern über nebelverhangenen Tälern und der Hauch vergangener Jahrhunderte in der klaren Bergluft – das Allgäu ist nicht nur ein Naturparadies, sondern auch eine Schatzkammer mittelalterlicher Baukunst. Über das gesamte Alpenvorland verstreut erzählen zahlreiche Burgen und Burgruinen von Ritterromantik, Legenden und dem Leben im Mittelalter.

Das sind die bekanntesten Festungen der Region - wo Geschichte lebendig wird und der Blick vom Zinnenrand weit in die Allgäuer Landschaft reicht.

Das sind elf der größten und bekanntesten Burgen im Allgäu

Die hier aufgelisteten Burgen zählen zu den größten und bekanntesten Festungen in der Region Allgäu. Jede einzelne Burg hat ihre Geschichte. Für ausführliche Informationen zu den jeweiligen Gemäuern einfach auf den entsprechenden Link klicken:

Das Allgäu als Burgenregion

Insgesamt 300 Befestigungsanlagen und 60 erhaltene Burgen, Schlösser mit mittelalterlichem Kern und Burgruinen gibt es laut Joachim Zeune im Allgäu zu finden. Die meisten davon stehen dem deutschen Mittelalterarchäologen, Historiker und Burgenforscher zufolge im Oberallgäu, dicht gefolgt vom Ostallgäu. Außerdem gibt es noch etwa die dreifache Menge an Burgställen, also Burgen, von denen nur noch Spuren zu erahnen sind.

„Die Burgenregion Allgäu zeichnet sich durch eine beeindruckende Vielfalt an Burgentypen aus“, sagt der deutsche Burgenforscher Joachim Zeune. Dazu kommt das direkt ans Allgäu angrenzende Außerfern, das neun weitere Burganlagen zum Erkunden bietet. Der Großteil der Bauwerke kann zumindest von außen besichtigt werden, manche können Besucher auch von innen bestaunen.

Burgen dienten als Machtsymbol

Die Hochzeit der Burgen war gemäß Zeune das Hochmittelalter zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert. Die Objekte dienten vor allem als Machtsymbole und sollten den Status des Burgherren widerspiegeln. Dafür waren vor allem der Lageplatz der Burg sowie deren Größe entscheidend.

„Burgengeschichte ist Herrschaftsgeschichte. Wollen wir erfahren, wer die Allgäuer Burgen baute und bewohnte, müssen wir den mittelalterlichen Machtverhältnissen nachforschen“, sagt Zeune. Wer seine Herrschaft sichern und neue Siedlungsflächen erschließen wollte, sollte eine Burg besitzen. „Burgen zeigten schon weithin sichtbar, dass dort bereits ein Herr das Land in seiner Macht hatte“, erklärt der Forscher. Außerdem waren sie der Wohnsitz der Adelsfamilie, die vom jeweiligen Burgherren mit gewissen Aufgaben betraut war.

Burgen dienten somit als wirtschaftliche, verwaltungstechnische und kulturelle Zentren der umliegenden Dörfer. Außerdem wurden sie als Zollstationen an Flussübergängen und Straßenkreuzungen sowie als militärische Stützpunkte genutzt. Allerdings war der kriegerische Wert der Bauten äußerst gering, denn eigentlich waren die Burgen nicht passend für den Kampf gebaut.

Die Entwicklung des Burgenbaus im Allgäu

Der mitteleuropäische Burgenbau dominierte auch im Allgäu, weshalb außergewöhnliche Sonderformen bei den Burgen fehlten. "Unsere Burgen folgten den allgemeinen Trends im Burgenbau", sagt Zeune. Auffällig seien aber die zahlreichen viereckigen Haupttürme an den Burgen. "Einige Burgen zeigen gemäß unserer gebirgigen Landschaft auch spektakuläre Lageplätze", sagt der Forscher.

In der Region sind zudem einige Überreste von Erdhügelburgen aus dem frühen 12. Jahrhundert zu finden, die sogenannten „Motten“. Wie der Burgenforscher erklärt, waren dies früher hölzerne Bauten, die auf einem künstlich angelegten Erdhügel standen.

Neben den Motten gibt es auch zahlreiche kleine Burgställe in der Region, „die einst wohl eher befestigten Bauernhöfen als ‚richtigen‘ Burgen glichen“, sagt Zeune. Dabei gibt es im Allgäu eine Besonderheit: Die winzigen Burgställe sind besonders schwer zugänglich, da sie in „nur mühsam erreichbaren Höhenlagen“ zu finden waren.

Überblick: Die Burgen und Ruinen im Allgäu und Umgebung

Im Allgäu gibt es noch zahlreiche weitere Burgen und Burgruinen. Hier eine Übersicht über die mittelalterlichen Gemäuer, die es in der Region gibt:

Oberallgäu:

Burg Burgberg

Burg Laubenbergerstein bei Immenstadt

Burg Werdenstein bei Immenstadt

Burg Hugofels bei Immenstadt

Burg Neuenburg bei Durach

Burg Langenegg bei Martinszell

Burg Rothenfels bei Immenstadt

Burg Wolkenberg bei Wildpoldsried

Burg Fluhenstein bei Sonthofen

Burg Kalden bei Altusried

Burg Rettenberg bei Rettenberg

Burg Baltenstein bei Betzigau

Burg Schönberg bei Betzigau

Burg Alttrauchburg bei Kleinweiler

Burg Wagegg bei Haldenwang

Burg Ettensberg bei Blaichach

Burg Sulzberg

Burghalde in Kempten

Ostallgäu:

Burg Falkenstein bei Pfronten

Burg Hohenfreyberg bei Eisenberg

Burg Eisenberg

Burg Kemnat bei Kaufbeuren

Burg Helmishofen bei Kaltental

Burg Hopfen am See

Burg Nesselburg in Marktoberdorf

Burg Seeg-Burk

Hohes Schloss Füssen

Schloss Neuschwanstein

Schloss Weizern bei Eisenberg

Schloss Hohenschwangau

Schloss Hopferau

Unterallgäu:

Kronburg

Hohes Schloss Bad Grönenbach

Mindelburg bei Mindelheim

Baden-Württembergisches Allgäu:

Burg Neuravensburg bei Wangen

Burg Ratzenried bei Argenbühl

Burg Praßberg bei Wangen

Westallgäu:

Burg Ellhofen bei Weiler-Simmerberg

Schloss Syrgenstein bei Heimenkirch

Österreich:

Burg Ehrenberg bei Reutte (Tirol)

Ein Blick hinter die Burgmauern im Allgäu

Im Rahmen der Serie „Burgen im Allgäu“ hatte die Redaktion der Allgäuer Zeitung 2020 elf markante und geheimnisvolle Bauwerke aus dem Mittelalter vorgestellt und dabei den Mittelalter-Archäologen Joachim Zeune zu Rate gezogen.