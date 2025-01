Von Kirchen bis Naturwunder: Fünf Allgäuer Motive zum Welt-Puzzle-Tag 2025

Vier oder über 10.000 Teile - Puzzle gibt es in allen Varianten. Die Anzahl und das Motiv bestimmen die Schwierigkeit. Passend zum Welt-Puzzle-Tag am 29. Januar stellen wir fünf Puzzle-Motive aus dem Allgäu vor.

Kemptens markante Basilika St. Lorenz als Puzzle

Die katholische Stadtpfarrkirche am Hildegardplatz sticht mit ihren grünen Dächern aus dem Rot der üblichen Dächer in Kempten heraus. Das dachte sich wohl auch ein Puzzle-Hersteller und hat sie als Puzzle umgesetzt. Die Basilika gibt es dabei in schwarz-weiß als auch farbig und die Teileanzahl beginnt bei 1000 Stück.

Der Bau der Basilika in Kempten wurde im Jahr 1652 begonnen. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Grünten im Winterkleid: Allgäus Wächter als Puzzle

Allgäus Wächter, wie der Grünten auch genannt wird, gibt es auch als Puzzle. Dabei ist er als Puzzle-Motiv nicht grün wie auf unserem Foto, sondern kommt im winterlichen Kleid daher. Den Grünten gibt es als Puzzle mit 1000 Teilen.

1737 Meter ist Allgäus Wächter, der Grünten, hoch. Foto: Michael Munkler (Symbolbild)

Neuschwanstein als 3D-Puzzle zum Welt-Puzzle-Tag 2025

Das wahrscheinlich bekannteste Schloss der Welt gibt es auch als Puzzle. Neuschwanstein findet man nicht nur als herkömmliches Puzzle, sondern auch in einer 3D-Variante von mehreren Herstellern.

Schloss Neuschwanstein gibt es auch als Puzzle für daheim. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

Memmingens Altstadt: Ein Puzzle-Motiv voller Geschichte

Rathaus, Großzunft und Steuerhaus in Memmingens Altstadt gibt es auch als Puzzle. Die Teileanzahl beginnt dabei ab 1000 Stück.

So ähnlich sieht auch das Motiv des Puzzles aus. Foto: Pressestelle Stadt Memmingen (Symbolbild)

Breitachklamm bei Oberstdorf: Ein Naturwunder als Puzzle

Die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas bei Oberstdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Sogar als Puzzle-Motiv gibt es sie und das sogar im Hochformat, mit einer Teileanzahl von 100 bis 2000 Stück.

Im Winter kann die Klamm auch mit Eiszapfen beeindrucken. Foto: Frank Tischhart (Symbolbild)

Fakten zu Puzzle am Welt-Puzzle-Tag 2025 Das erste Puzzle hat der Brite John Spilsbury erfunden. Dabei hat er eine Karte von Großbritannien auf Holz geklebt und entlang der Grenzen der Grafschaften geteilt. Das bisher teuerste Puzzle der Welt wurde 2005 für 27.000 US-Dollar bei einer Benefiz-Auktion versteigert. Das kleinste Puzzle ist so groß wie ein Sandkorn und hat 100 Teile. Es entstand im Laser Zentrum Hannover. Das gemessen an der Teileanzahl größte kommerzielle Puzzle hat der Hersteller Dowdle im Sortiment: Es lautet „What a Wonderful World“ und hat 60.000 Teile. Dabei ist es 884 cm lang und 244 cm hoch.