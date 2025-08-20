Diese Filmvorstellungen fallen garantiert nicht ins Wasser - das sind die Kinos im Allgäu

Während Open Air Kinos derzeit buchstäblich ins Wasser fallen, dürften sich nun in den Saalkinos die Reihen füllen. Denn wenn es draußen nass ist, gibt es wohl kaum etwas Gemütlicheres, als sich in einen Kinosessel zu kuscheln und gebannt das Geschehen auf der Leinwand zu verfolgen.

Diese Kinos gibt es im Allgäu

Unsere Redaktion hat daher eine Übersicht der Kinos im Allgäu zusammengestellt. Oftmals bieten die Kinos Sonderevents, wie Regisseurbesuche, Sneak Previews (Überraschungs-Vorstellungen bisher ungezeigter Filme), Senioren-, Familien- oder Ferienkino und vieles mehr. Hier können die Preise variieren. In diesem Artikel wird lediglich auf die gängigen Preise verwiesen (Stand: Juli 2025).

Colosseum Center, Kempten

Cineplex, Memmingen

CICO, Kaufbeuren

Union Filmtheater, Immenstadt

Alpenfilmtheater, Füssen

Filmburg, Marktoberdorf

Kurfilmtheater, Oberstdorf

Loft Kino, Oberstdorf

Neues Ringtheater, Isny

Neues Krone Kino, Lindenberg

Lesen Sie auch: Diese Kino-Events unter freiem Himmel finden 2025 im Allgäu statt

1. Colosseum Center, Kempten

Seit 1938 bietet das Colosseum Center in Kempten Vorstellungen der neusten Filme. Es verfügt über sieben Säle. Die regulären Preise belaufen sich auf Beträge zwischen 5,50 und 9,50 Euro - je nach Tag, Alter der Person und Uhrzeit. Für Filme mit Überlänge oder sonstige Besonderheiten fallen zusätzliche Kosten an. Dienstag ist Kinotag und daher etwas günstiger als der Rest der Woche. Wer online reserviert spart zusätzlich 50 Cent pro Ticket.

Das Kemptner Kino befindet sich in der Königsstraße unweit des Forum Allgäus. Geparkt werden kann in einem gebührenpflichtigen Parkhaus direkt gegenüber.

2. Cineplex, Memmingen

Das Cineplex in Memmingen ist Teil einer Kette, bestehend aus 90 Kinos Deutschlandweit. Es bietet zehn Säle. Tickets kosten zwischen 6 Euro (Kind) und 9,50 Euro (Erwachsener). Je nach Sonderveranstaltung können die Kosten variieren. Zudem gibt es Upgrades, wie 3D-Vorstellungen, Liegesofas oder Filme in Überlänge. Auch hier muss etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Das Cineplex befindet sich im Gewerbegebiet Memmingen Nord in der Fraunhoferstraße. Ein großer, kostenfreier Parkplatz vor dem Gebäude bietet Platz für sämtliche Besucherinnen und Besucher.

3. CICO, Kaufbeuren

Seit 2023 hat das Kino in Kaufbeuren einen neuen Besitzer und trägt daher seitdem den Namen Cico, anstatt wie bis zu diesem Zeitpunkt Corona. Es beherbergt neun Säle. Tickets kosten zwischen 7,50 Euro (Kinder) und 11 Euro (Erwachsene). Familienvorstellungen und andere Sondervorstellungen liegen bei 7 Euro pro Person. Karten für Sneak Preview kosten 5 Euro. Für Plätze in der Loge zahlt man einen Aufpreis von etwa 2 Euro.

Das Cico befindet sich etwas außerhalb Kaufbeurens in der Daniel-Kohler-Straße. Der Parkplatz vor dem Kino verfügt über 600 kostenfreie Stellplätze, von denen einige überdacht sind.

4. Union Filmtheater, Immenstadt

Bereits 1920 wurde das Union Filmtheater in Immenstadt gegründet und der erste Tonfilm gezeigt. Bis heute sind in den zwei Sälen aktuelle Filme zu sehen. Das kostet pro Vorstellung 9 Euro für Erwachsene, 8 Euro ermäßigt und 6 Euro für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Für 3D-Vorstellungen werden zusätzlich 2,50 Euro pro Person berechnet. Bei Überlänge können ebenfalls weitere Kosten anfallen.

Das Union Filmtheater befindet sich in der Rothenfelsstraße 20 in Immenstadt. Kostenlose Parkplätze finden sich direkt am Haus oder am großen Hofgarten-Parkplatz circa 3 Gehminuten entfernt.

5. Alpenfilmtheater, Füssen

Im Alpenfilmtheater in Füssen ist unter anderem das Filmfestival „Lechflimmern“ beheimatet. Regulär werden in vier Kinosälen aktuelle Filme gezeigt. Das kostet Montag und Dienstag für Erwachsene 8,50 oder 9 Euro, für Kinder 6 Euro und Mittwoch bis Sonntag 10 bzw. 10,50 Euro und 7 Euro. Zuschläge gibt es unter anderem für Überlänge, 3D oder VIP.

Das Füssener Kino befindet sich in der Augustenstraße 15. Geparkt werden kann auf dem Kino-Parkplatz oder im Luitpold-Parkhaus wenige Gehminuten entfernt.

6. Filmburg, Marktoberdorf

Klein und heimelig wird‘s in der Filmburg Marktoberdorf, dessen Team ehrenamtlich arbeitet, um den Fortbestand des Kinos zu sichern. Neben Filmen sind dort in einem einzelnen Saal ab und an auch Theaterstücke, Musik oder Kabarett zu sehen. Die Preise für Filmvorstellungen variieren und können im Kino oder bei der Reservierung per Telefon oder Mail in Erfahrung gebracht werden.

Die Filmburg befindet sich in der Gschwenderstraße 7. Geparkt werden kann in den Straßen ringsum.

7. Kurfilmtheater, Oberstdorf

Das Kurfilmtheater ist laut eigenen Angaben seit mehr als 90 Jahren ein Lichtspielhaus mit Tradition. Dort werden aktuelle Filme und Klassiker gezeigt. Die Preise sind vor Ort ersichtlich.

Zu finden ist das Oberstdorfer Kino in der Oststraße 6. Auch hier kann in den Straßen ringsum geparkt werden.

8. Loft Kino, Oberstdorf

Ein etwas größeres Kino in Oberstdorf ist das Loft Kino. In zwei Sälen werden Blockbuster, Live-Musik- oder Sportveranstaltungen gezeigt, e-Games gespielt oder Karaoke gesungen. Mal ist das Kino dabei bestuhlt, mal mit Liegen oder auch Esstischen ausgestattet. Die Preise für Filmvorstellungen liegen bei 10 Euro für Erwachsene (ermäßigt 9,50 Euro) und 9 Euro für Kinder bis 11 Jahre. Zuschläge gibt es auch hier für Überlänge oder 3D-Vorstellungen.

Das Loft Kino liegt in der Ludwigstraße 7. Vor dem Gebäude kann geparkt werden.

9. Neues Ringtheater, Isny

Das Neue Ringtheater in Isny verfügt über zwei Säle und zeigt aktuelle Filme. Die Ticketpreise liegen bei 9 Euro für Erwachsene (ermäßigt 7,50 Euro) und 5,50 Euro für Kinder unter 15 Jahren - Letzteres gilt allerdings nur vor 18 Uhr. Für Überlänge, 3D oder Logenplätz fallen zusätzliche Kosten an.

Das Isnyer Kino liegt in der Lindauer Straße 2. Es gibt vor Ort keine expliziten Parkmöglichkeiten. Die Straßen ringsum könnten solche bieten.

10. Neues Krone Kino, Lindenberg

Auch das beschauliche Lindenberg hat ein Kino. In einem Saal werden hier regelmäßig aktuelle Filme gezeigt. Die Ticketpreise betragen je nach Alter zwischen 5 und 8,50 Euro. Für Logenplätze, 3D-Vorstellungen und Filme mit Überlänge wird ein Aufpreis berechnet.

Das Lindenberger Kino befindet sich in der Hauptstraße 60. Auch hier sind keine Parkplätze ausgewiesen, weshalb in den umliegenden Straßen selbstständig gesucht werden muss.

Lesen Sie auch: Allgäuer in der Hauptrolle: Darum geht es im neuen Pumuckl-Kinofilm