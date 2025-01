Das Duell der Bundestags-Kandidatinnen: Wittmann gegen Baier-Müller

Es ist eine brisante Konstellation: Bei der Bundestagswahl am 23. Februar fordert die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) die aktuelle Stimmkreis-Abgeordnete Mechthilde Wittmann (CSU) heraus.

Beide gehören zu den Bewerberinnen und Bewerbern, die im Stimmkreis Oberallgäu-Kempten-Lindau um das Direktmandat kämpfen. Wofür stehen sie politisch und bei welchen Themen unterscheiden sich die beiden Kandidatinnen am stärksten? Und welcher Mensch steckt hinter der Politikerin? Um solche Fragen geht es bei einer Diskussion, die von der Allgäuer Zeitung veranstaltet wird. Sie findet am Mittwoch, 5. Februar, ab 18 Uhr im Allgäuer Medienzentrum in Kempten statt.

Duell Wittmann gegen Baier-Müller: Wie können AZ-Abonnenten teilnehmen?

Die Veranstaltung richtet sich exklusiv an unsere Abonnenten und Abonnentinnen, die auch freien Eintritt haben. Wer am 5. Februar dabei sein möchte, schreibt bitte eine Mail mit Namen und Wohnort an redaktion.wahl@azv.de

Falls mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Wer einen Platz bekommt, wird von uns informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

