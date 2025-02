Eine der längsten Naturrodelbahnen Deutschlands liegt im Allgäu

Bahn frei: Rodeln zählt im Winter zu den beliebtesten Aktivitäten von Urlaubern und Einheimischen im Allgäu. Vor allem Familien mit Kindern zieht es nicht nur auf die Schlittenberge, sondern auch auf die Rodelbahnen. Und da gilt oft: je länger, desto besser. Denn je länger eine Rodelbahn ist, desto mehr Fahrspaß am Stück ist garantiert. Eine der drei längsten Rodelabfahrten liegt im Allgäu - und auch andere sind vom Allgäu nicht weit entfernt.

Längste Rodelstrecke: Schönau Kühroint-Alm (rund 7 Kilometer) im Berchtesgadener Land

So lang ist keine andere Rodelstrecke: Etwas mehr als sieben Kilometer lang ist die Rodelbahn Schönau Kühroint-Alm im Berchtesgadener Land. Der Aufstieg muss zu Fuß zurückgelegt werden - und erfolgt auf jener Strecke, auf der nachher auch gerodelt wird. Rücksicht ist also geboten. Für die gut sieben Kilometer lange Wegstrecke (insgesamt etwa 750 Höhenmeter!) braucht man rund drei Stunden. Wer besonders sportlich ist und wirklich keine Pause einlegt, schafft es auch etwas schneller. Oben angekommen, bietet die Kührointhütte auf über 1400 Metern eine willkommene Einkehrmöglichkeit.

Rottach-Egern: Am Wallberg gibt es eine 6,5 Kilometer lange Abfahrt

In Rottach-Egern, auf dem Wallberg am Tegernsee, werden 6,5 Kilometer Fahrspaß geboten. Die Betreiber geben die Abfahrtsdauer mit etwa 30 Minuten an - das ist sogar etwas weniger als bei kürzeren Abfahrten. Aus gutem Grund: Die Abfahrt am Wallberg wird als „sportlich“ beschrieben und ist daher für jüngere Kinder auch gar nicht geeignet. Ein bisschen Rodelerfahrung muss man also haben, um sicher unten anzukommen. Das Tragen eines Helms und einer Schneebrille ist zudem Pflicht, Hunde sind auf der Strecke nicht erlaubt.

An der Talstation gibt‘s einen Rodelverleih. Der Rodelspaß findet - sofern es die Witterung zulässt - täglich ab 8.45 Uhr statt. Die letzte Talfahrt ist um 16.30 Uhr. Die Nutzung der Rodelbahn ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Gefahr.

Breitenberg mit 6 Kilometern Abfahrtslänge

Platz drei in diesem Ranking geht dann ans Allgäu. Der Breitenberg bietet eine sechs Kilometer lange Abfahrt - und somit reichlich Rodelspaß. Die Strecke führt von der Gipfelstation der Hochalpbahn am Breitenberg (1838 Meter) ins Tal. Somit ergeben sich durchaus hübsche 30 bis 45 Minuten Fahrzeit bis nach unten. Für Kleinstkinder ist die Strecke ungeeignet. Der Zielbereich liegt nahe Pfronten. Das Ziel liegt nicht direkt an der Talstation - diese wird mit Bussen erreicht, die allerdings insbesondere an Wochenenden zahlreich eingesetzt werden. Der Bustransfer ist im Liftticket inklusive. Mehr über Rodelbahnen im Allgäu gibt es hier

Rodeln - ein weit verbreiteter Spaß

Umfragen zufolge wissen über 68 Millionen Menschen in Deutschland, was man unter Rodeln versteht. 2,6 Millionen Menschen gaben an, sich „ganz besonders“ für das Rodeln zu interessieren. Sie finden unter folgenden Links weiterführende Infos: