Warum Helmtragen und die Sitzposition beim Rodeln so wichtig sind

Wenn Schnee liegt, schnappen sich viele ihre Schlitten und gehen in die Berge. Die Realität zeigt jedoch: Rodeln kann gefährlich sein. Kürzlich fuhr ein Junge am Nebelhorn ungebremst in eine Frau. Am Montag prallte eine Rodlerin in Immenstadt in einen Metallzaun. Alle drei mussten ins Krankenhaus.

Worauf sollten Rodler also achten? Auf die richtige Ausrüstung. Dazu gehören unter anderem Handschuhe, Helm, Schutzbrille und feste Schuhe, informiert German Zobel, Vorsitzender des Oberallgäuer Rodelclubs. Am besten seien Trekkingschuhe mit harter, griffiger Sohle, die über die Knöchel reichen. Ist die Rodelpiste vereist, machen auch Grödeln Sinn.

Helm kann beim Rodeln schwere Kopfverletzungen verhindern

Eine entscheidende Rolle spielt der Helm. Die TU Graz kam in einer Studie zu dem Ergebnis, dass Kinder schon bei Kollisionen mit 10 km/h einem erheblichen Risiko für schwere Kopfverletzungen ausgesetzt sind, wenn sie keinen Helm tragen. Ab Geschwindigkeiten von etwa 20 km/h steigt auch das Risiko für Rippen- und Oberschenkelbrüche. Kopf- und Nackenverletzungen können dann trotz Helm tödlich sein.

Auch die Sitzposition spielt eine Rolle. Rodeln Kinder mit Erwachsenen, sollten sie hinten auf dem Schlitten sitzen. Andernfalls könnten sie bei einem Zusammenprall von dem Erwachsenen in das Hindernis gedrückt werden.

Das ist die richtige Bremstechnik beim Rodeln

Um die Kontrolle über den Schlitten zu behalten, ist die richtige Technik wichtig. „Die ist gar nicht so schwer“, sagt Zobel. Man sollte zentral auf dem Schlitten sitzen und sich in Kurven nach innen lehnen. Zum Bremsen drückt man beide Füße fest auf den Boden. Wer schnell fährt, hebt zusätzlich den Schlitten vorn an, damit sich hinten die Kufen in den Schnee graben.

Vor der Abfahrt sollte man sich die Rodelstrecke anschauen, empfiehlt Zobel. Dann weiß man, wo Gefahrenstellen wie scharfe Kurven lauern. Dort heißt es: langsam fahren. Zu den weiteren Verhaltensregeln gehören laut dem Deutschen Alpenverein: Abstand halten, Rücksicht nehmen, aufpassen, am Rand der Rodelbahn aufsteigen und die Rodelstrecke freihalten.