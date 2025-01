Schlittenfahren im Winter: Das sind die elf schönsten Rodelbahnen

Im Winter geht es – je nach Schneelage – rasant abwärts. Ob auf Skiern oder dem Snowboard. Dafür braucht es in der Regel aber präparierte Pisten, die sich nur in den Bergen finden. Schon kleine Hügel reichen dagegen, um den Schlitten in Fahrt zu bekommen – was ein Spaß für Groß und Klein ist.

Auch für Schlitten-Fans, die also im Schnee sitzend Gas geben wollen, bieten sich aber einige besonders aufbereitete Bahnen an, um ein bisschen Nervenkitzel aufkommen zu lassen. Quer durch Deutschland finden sich diverse Rodelbahnen, die erkundet werden wollen.

Der ADAC kürt für den Winter 2024/2025 die elf schönsten Rodelbahnen des Landes – ob in den Alpen oder in den Mittelgebirgen. In diesem Artikel werden sie vorgestellt.

Arber-Rodelbahn: Eine Tour für die ganze Familie

Die Arber-Rodelbahn im Bayerischen Wald ist 1,2 Kilometer lang und wird als flach und einfach beschrieben. Sie ermöglicht eine Tour für die ganze Familie. Der Weg nach oben wird per Sechser-Sesselbahn am Sonnenhang angetreten. Im Skigebiet des Großen Arber angekommen, führt die Bahn hinunter zum Thurnhofstüberl.

Dort geht es weiter mit dem Rodelbus, der die Schlitten-Fahrer wieder an die Sesselbahn bringt. Wegen der betrieblichen Transportmöglichkeit und der optimalen Steuer- und Bremsbarkeit sind nur Schlitten mit Kufen erlaubt, Bobs dagegen nicht. An der Talstation können auch Rodel ausgeliehen werden. Für den Nachwuchs gibt es eine rund 500 Meter lange Schlittenbahn im ArBär-Kinderland, die per Förderband erreichbar ist.

Tageskarten kosten für Kinder bis einschließlich 16 Jahre 32 Euro, Erwachsene ab 17 Jahren zahlen 45 Euro. Es gibt auch Familienkarten: Diese kosten zwischen 114 Euro für zwei Erwachsene und ein Kind und 168 Euro für zwei Erwachsene und vier Kinder.

Hornbahn Hindelang: Zwei Kurse zur Auswahl - darunter ein „Prachtstück“

Die Hornbahn Hindelang im Allgäu umfasst zwei Schlittenbahnen, deren Startpunkt mit Achterkabinen erreicht wird. Beide sind 3,5 Kilometer lang. Die gelbe Rodelbahn ist sehr kurvenreich und erfordert Geschick und die nötige Technik. Für Familien eignet sich die blaue Rodelbahn, die als „Prachtstück“ beworben wird.

Bei entsprechender Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird künstlich beschneit. An der Talstation stehen Leihrodel bereit.

Für eine Tageskarte werden 22 Euro für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren respektive 30 Euro für Erwachsene aufgerufen. Einheimische zahlen ebenso einen Euro weniger als Inhaber einer ermäßigten Gästekarte. Familienkarten für einen Tag kosten zwischen 69 und 91 Euro – bei letzterer können neben zwei Erwachsenen auch drei Kinder oder Jugendliche mitfahren.

Hocheckbahn: Dank Beleuchtung auch an den Abenden befahrbar

Die Hocheckbahn in Oberaudorf startet kurz hinter dem Berggasthof Hocheck. Hinauf geht es mit der 4er-Sesselbahn, der alternative Fußweg über die Straße soll rund eine Stunde in Anspruch nehmen. Die rund drei Kilometer lange Rodelbahn wird an den Abenden bis etwa 23 Uhr beleuchtet.

Direkt in der Talstation können Rodel ausgeliehen werden. Die Betreiber teilen mit, dass die Winter-Rodelbahn wegen steiniger und eisiger Bereiche nur noch teilweise befahrbar ist. Während die Nutzung kostenlos ist, fällt von 8 bis 18 Uhr eine Parkplatzgebühr der Gemeinde Oberaudorf an.

Tageskarten für die Sesselbahn kosten 16,50 Euro für Kinder und 29,50 Euro für Erwachsene. Außerdem gibt es ermäßigte Tageskarten für 27,50 Euro. Familienkarten gibt es für Eltern und Kinder bis einschließlich 17 Jahre für 79,50 Euro.

Wallberg-Rodelbahn: Rund eine halbe Stunde bergab fahren

Die Wallberg-Rodelbahn am Tegernsee zählt mit ihren 6,5 Kilometern zu den längsten ihrer Art in Deutschland. Eine Abfahrt dauert rund eine halbe Stunde. Für Kleinkinder ist sie wegen ihrer Länge und Neigung nicht geeignet.

Startpunkt ist die Bergstation der Wallbergbahn, die Talstation befindet sich in Rottach-Egern. Ein Rodelverleih findet sich an der Talstation. Es wird zur Nutzung von Helm und Skibrille geraten.

Für die Berg- und Talfahrt zahlen Kinder zwischen sechs und 15 Jahren 15 Euro, Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 28 Euro. Eine Berg- oder eine Talfahrt kostet 8,50 Euro respektive 15 Euro. Für Familienkarten, auf denen neben zwei Erwachsenen bis zu sechs Kinder fahren können, werden 70 Euro beziehungsweise 37 Euro aufgerufen. Die Nutzung der Rodelbahn an sich ist kostenlos, sodass für Schlitten-Fahrer der Preis für die Bergfahrt gilt.

Hirscheckblitz Naturrodelbahn: Kurs auch von Rodel-Legende Hackl kreiert

Die Hirscheckblitz Naturrodelbahn ist in Ramsau bei Berchtesgaden beheimatet und nach Betreiber-Angaben die sicherste ihrer Art in Deutschland. Von der Bergstation der Hirscheck-Sesselbahn führt sie über 2,3 Kilometer hinab. Der Aufstieg kann auch zu Fuß in Angriff genommen werden.

Die Rodelbahn ist auch für Anfänger, Familien mit Kindern, Schulklassen und Gruppen geeignet. An der Ausarbeitung des Kurses war auch Rodel-Legende Georg Hackl beteiligt. An der Tal- und Bergstation findet sich ein Rodelverleih.

Die Tageskarte kostet für Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren 17 Euro, für Erwachsene 29 Euro. Studenten, Behinderte, Senioren ab 60 Jahren und Angehörige der Bundeswehr zahlen 22 Euro. Für Familien gibt es Tageskarten zwischen 38 Euro – für einen Erwachsenen und ein Kind – und 68,50 Euro – für zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Rodelbahn Jennerhex: Familienkarten auch inkklusive Leih-Rodel erhältlich

Die Rodelbahn Jennerhex am Königsee beginnt unweit der Bergstation vom Mitterkaserlift, mit dem klassische Hornschlitten und Schneebobs befördert werden können. Die Länge beträgt 1,4 Kilometer, die Strecke ist ideal für geübte Rodler. Für Anfänger und Kinder bietet sich der flachere Rodelhang ab der Mittelstation an.

Das Wintererlebnisticket kostet für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren 26 Euro, Erwachsene zahlen 43 Euro. Familien zahlen für zwei Erwachsene und eigene Kinder 99 Euro, inklusive Bob- oder Rodel-Verleihartikel sind es 134 Euro. Außerdem gibt es Gästekarten und Einheimischen-Rabatt.

Kranzberg Rodelbahn: Hinauf geht es per Sessellift oder zu Fuß

Die Kranzberg Rodelbahn in der Alpenwelt Karwendel ist rund 1,5 Kilometer lang und über den Sessellift oder zu Fuß über den Winterwanderweg zu erreichen. Ein Rodelverleih findet sich an der Tal- oder Bergstation.

Skikarten für den Lift müssen an den Kassen des Skigebietes Luttensee gekauft werden. Für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren kostet eine Tageskarte 18 Euro, Senioren ab Jahrgang 1961 und Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren zahlen 23 Euro, für Erwachsene ab 19 Jahren werden 24 Euro aufgerufen. In der Gästekarte der Alpenwelt Karwendel ist ab drei Übernachtungen eine kostenfreie Berg- und Talfahrt mit dem Kranzberg-Sessellift inbegriffen.

Rodelbahn Saig-Titisee: Abendliche Wandertour und Abfahrt möglich

Die Rodelbahn Saig-Titisee misst 1,2 Kilometer und ist nur für geübte Rodler geeignet. Sie richtet sich an Individualisten, kleine Gruppen und Familien. Es geht hinab von Lenzkirch-Saig nach Titisee.

Die Nutzung ist kostenlos, der Aufstieg erfolgt parallel zur Abfahrt ab dem „Seehof“ in Titisee hinter der Unterführung. Dank des bis 23 Uhr eingeschalteten Flutlichts ist eine abendliche Wandertour mit anschließender Abfahrt möglich.

Wurmberg-Rodelbahn: Strecke für deutsche Meisterschaften

Die Wurmberg-Rodelbahn im Harz startet 150 Meter von der Mittelstation entfernt. Die Strecke, auf der auch schon deutsche Rodelmeisterschaften ausgetragen wurden, führt 1,6 Kilometer bergab zur Talstation der Gondelbahn. Es handelt sich um die längste beschneite Rodelbahn Deutschlands.

Schlitten können in der Gondelbahn kostenlos bis zur Mittelstation befördert werden, bis zur Bergstation können sie jedoch nicht mitgenommen werden. Eine Tageskarte kostet für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 25 Euro, für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren sowie Studenten 36 Euro, für Senioren ab 60 Jahren 41 Euro und für Erwachsene 42 Euro.

Indoor-Rodelbahn: Das ganze Jahr über Schnee garantiert

Die Indoor-Rodelbahn im Alpenpark Neuss ist das ganze Jahr über geöffnet – und wetterunabhängig. Per Förderband geht es hinauf und neben der 300 Meter langen Ski- und Snowboard-Piste wieder hinunter. Es dürfen nur hauseigene Schlitten genutzt werden.

Ein Ticket für eine Stunde inklusive Rodel kostet für Kinder zwischen vier und 13 Jahren ab 20,50 Euro, für Erwachsene ab 23,50 Euro. Jeden Sonntag findet ab 17 Uhr auf der gesamten kleinen Piste ein Rodelabend statt. Dafür gibt es zwei Stunden lang gültige Tickets, für die Kinder ebenfalls ab 20,50 Euro und Erwachsene ab 23,50 Euro zahlen.

Naturrodelstrecke am Fichtelberg: Anspuchsvoll und mit schwierigen Passagen

Die Naturrodelstrecke am Fichtelberg kann mit der Fichtelberg-Schwebebahn, dem Vierersessellift oder dem Auto angefahren werden. Vom Fichtelbergplateau hinter dem Fichtelberghaus geht es 1740 Meter hinab. Die anspruchsvolle Strecke mit einigen schwierigen Passagen darf nur per Schlitten befahren werden, Bobs sind nicht gestattet.

Kleinen Kindern wird das Tragen eines Skihelms dringend empfohlen. Der Kurs kreuzt die Schlepplifttrasse und die Abfahrtsstrecke 9. Danach endet er an der Naturbaude „Eschenhof“. Zur Talfahrt kann der 300 Meter entfernte und über die Vierenstraße erreichbare Rodelhang am Panoramahotel genutzt werden. Unter dem Hotel findet sich auch ein 160 Meter langer Rodelhang für kleinere Rodler.

Der für alle Anlagen am Fichtelberg gültige Tagespass kostet für Kinder zwischen sieben und 15 Jahren 29 Euro, für Erwachsene 39 Euro. Familienpässe gibt es zwischen 61 Euro für einen Erwachsenen und ein Kind und 122 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Ab dem dritten Kind werden dann 50 Prozent Ermäßigung auf den Normaltarif gewährt.

Für einen Rodelpass, der vier Bergfahrten mit der Schwebebahn beinhaltet, zahlen Kinder 24 Euro, Erwachsene 30 Euro.

Kinder können schon in jungen Jahren das Ski- oder Snowboardfahren erlernen.