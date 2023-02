Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Polizeieinsätze nach Faschings-Feiern im Allgäu

Die Polizei musste während und nach den Feiern am Faschingsdienstag zu einigen Einsätzen ausrücken. Mehrere Menschen wurden verletzt.

22.02.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Zum Faschingsendspurt im Allgäu am Faschingsdienstag sind die Polizistinnen und Polizisten im Allgäu einige Male zum Einsatz ausgerückt. Wie die Polizei am Aschermittwoch mitteilt, wurde unter anderem ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt, ein anderer Faschingsgast verbrachte die Nacht in Gewahrsam. Überwiegend sei es zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gekommen.

Türkheim im Unterallgäu: Verkleideter Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Zwischen Ettringen und Türkheim wurde in der Nacht auf den Faschingsdienstag ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der 21-Jährige war mit drei Freunden zu Fuß auf der Staatsstraße 2015 in Richtung Türkheim ( Unterallgäu) unterwegs. Laut Polizei erkannten die Männer, dass ein heranfahrendes Auto seine Geschwindigkeit nicht reduzierte. Drei der vier Freunde konnten rechtzeitig ausweichen - der 21-Jährige wurde vom Außenspiegel am Unterarm getroffen.

Das Auto hielt kurz an und ein Pärchen - Eine Frau und ein Mann etwa 20 bis 25 Jahre alt - stiegen aus und erkundigten sich bei dem Geschädigten. Als sie feststellten, dass der Geschädigte ansprechbar war und keine schwereren Verletzungen erlitten habe, stiegen sie wieder ins Auto und fuhren weiter. Danach stellte sich heraus, dass der 21-Jährige einen gebrochenen Unterarm hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder Hinweisen zum Vorfall unter der Nummer 08247/96 80-0. Die Frau im Auto soll eine rote Perücke getragen haben. Zum Auto sei nur bekannt, dass es schwarz war.

Sonthofen: Mit 2,5 Promille eine Fußgängerin umgefahren

Mit einem Alkoholwert von 2,5 Promille hat ein Radler am Dienstagabend bei einem Sturz eine 80-jährige Fußgängerin mitgerissen. Laut Polizei habe der 39-Jährige versucht, von einer Faschingsveranstaltung nach Hause zu fahren, fuhr dabei gegen einen Randstein und stürzte von hinten auf die Fußgängerin auf dem Gehweg. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, bei dem Radler wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Waltenhofen im Oberallgäu: Faschingsfeier endet in Gewahrsam

Ein Partygast einer Faschingsfeier in Waltenhofen ( Oberallgäu) hat sich am Faschingsdienstag gegenüber den anderen Gästen so aggressiv verhalten, dass die Sicherheitskräfte die Polizei gerufen haben. Einen angeordneten Platzverweis akzeptierte der 25-Jährige nicht und zeigte sich auch der Polizei gegenüber aggressiv. Die Beamten fixierten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam auf die Polizeistation, wo er dann den Rest der Nacht verbrachte. Er wurde am nächsten Tag entlassen.

Aitrang: Heranwachsender attackiert Security

Weil er eine Biertischgarnitur aus dem Veranstaltungsgelände geworfen hat, wollte ein Security-Mitarbeiter einem 20-jährigen Betrunkenen bei einer Feier in Aitrang der Veranstaltung verweisen. Der setzte sich aber zur Wehr und schlug dem Sicherheitsmitarbeiter unvermittelt auf das rechte Ohr. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den 20-Jährigen.

Bereits vergangene Woche war es während der Faschingsveranstaltungen im Allgäu vermehrt zu Polizeieinsätzen gekommen.

