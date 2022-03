Fendt-Kult: Diese Traktoren-Videos haben Millionen von Aufrufen

Landwirtschaftsmaschinen von Fendt haben auf Youtube eine große Fandgemeinde. Manche Videos werden Millionen Mal angeklickt. Wir präsentieren eine Auswahl.

Youtube-Videos von Maschinen des Landtechnik-Herstellers AGCO/Fendt aus Marktoberdorf im Allgäu stoßen häufig auf großes Interesse. Teils werden sie von Millionen von Nutzern auf Youtube angesehen. Gefragt sind dabei aber nicht nur rein informative Beiträge über Fendt-Traktoren oder -Maschinen, sondern auch witzige, kreative und originelle Videos über deren Einsätze. Unsere Redaktion hat eine Auswahl zusammengestellt.

Youtube-Video Fendt: "GIRL ON TRACTOR | Giulia and Fendt Favorit 920 | Sorghum Silage"

Mit über 17 Millionen Aufrufen eines der gefragtesten Fendt-Videos stammt vom italienischen Youtube-Kanal killercrock88, der sich der Begeisterung für Landmaschinen verschrieben hat. Es zeigt Fahrerin Giulia, die lässig einen Fendt Favorit 920 auf dem Feld steuert. In den Kommentaren äußern viele Fans ihre Hochachtung für ihren coolen Fahrstil: "Du bist so eine begabte Traktor-Fahrerin. Respekt, wie du Landwirtschaft auf diese Weise zeigst", heißt es darin etwa.

Youtube-Video: "2 X FENDT 1050 | 1000 PS stoßen auf 5 Meter Weihnachtsbäume"

Zwei Großtraktoren Fendt 1050 Vario mit insgesamt mehr als 1000 PS werden auf dem Hübl Hof Selingental (bei Karlsruhe) eingesetzt. Bis zu fünf Meter hohe Bäume mussten gemulcht und gefräßt werden. Eine Herausforderung für Mensch und Maschine.

Youtube-Video: "BAUERNWITZE - Die besten Treckersprüche Vario vs John Deere"

Okay, dieses Video richtet sich eher an Insider aus der Landwirtschaft. Doch davon gibt es viele, wie die Aufrufzahlen zeigen. Es geht um Treckersprüche und den augenzwinkernden Vergleich zwischen Fendt vs John Deere, einem Landtechnik-Hersteller aus den USA. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es in diesem Sprüche-Duell keinen eindeutigen Sieger. Motto: "Treffen sich ein Johnny und ein Vario...."

Und die Lehre aus der Geschichte? Ein User bringt es so auf den Punkt: "Geiles Video, weiß jedoch nicht, auf welcher Seite ich bin, da ich beide Marken in der Scheune hab und mit beiden gerne fahre (Fendt Farmer 305 Turbomatic und ein John Deere 6330 Premium)."

Youtube-Video: "Winterdienst in Österreich mit Fendt Traktoren | Schneechaos 2019"

Schnee ohne Ende gab es im Januar vor drei Jahren, als Filmer Christian Leitner von agropictues eine Firma in Tirol besuchte. Zwei Tage lang begleitete er die Fahrer für eine Winterdienst-Reportage. "Dabei konnte ich verschiedene Fendt Traktoren mit Schneepflug und Schneefräse filmen. Firmenchef Martin Lener spricht vor der Kamera über die verschiedenen Geschäftsfelder, die Schneeräumung und die eingesetzte Technik. Seinen Bruder Matthias Lener konnte ich beim Schnee räumen mit einem Fendt 714 Vario begleiten. Fahrer Martin Kellerer ist mit einem Fendt 313 Vario, Schneepflug und Salzstreuer unterwegs", schreibt Leitner.

Youtube-Video "Mini Fendt 1050/ Krone TX560/ silage trailer"

Dieses Video rührt viele Nutzer: Ein handwerklich offenbar sehr begabter Vater aus den Niederlanden hat für seinen Sohn ein landwirtschaftliches Gespann gebaut. Es besteht aus einem Mini Fendt 1050 sowie einem Häckseltransportwagen von Krone. Der Bub zeigt, was so alles in seinem Gefährt steckt, um das ihn manch einer beneidet. So schreibt ein Kommentator: "Super Gespann!! Das video darf mein Kleiner niemals sehen, sonst hab ich n dickes Problem…"

