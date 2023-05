Allgäuer Flüchtlingshelfer „werden langsam müde“

Die Lage bei den Unterkünften ist angespannt, sagt die Oberallgäuer Landrätin. Der Kaufbeurer OB Bosse fordert Signale des Bundes, die Zuwanderung zu begrenzen.

09.05.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Die Verteilung von Geflüchteten, Unterbringung, Versorgung und Integration: Diese Themen beschäftigen die Kommunen in Deutschland derzeit massiv. Unter anderem fehlt es an Strukturen und Geld. Darum geht es auch beim Bund-Länder-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der am Mittwoch in Berlin stattfindet. Doch wie sieht die aktuelle Lage im Allgäu aus, wo bereits Tausende Geflüchtete leben? Was erwarten die Landkreise und Städte in der Region vom Bund? Darüber haben wir mit zwei Kommunalpolitikern gesprochen: Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) und der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) schildern die Sorgen und Probleme, die ihnen im Alltag vor Ort begegnen.

