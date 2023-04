Bergwachtler evakuieren die Tegelbergbahn: Üben für den Ernstfall

Die Bergwachtler aus Füssen, Kaufbeuren und Steingaden/Peiting üben an den Kabinen der Tegelbergbahn. Warum die Übung so wichtig ist.

20.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bergwachtler üben gemeinsam an der Tegelbergbahn in Schwangau: Einsatzkräfte der Bergwachten Füssen, Kaufbeuren und Steingaden/Peiting haben zusammen den Ernstfall an der Tegelbergbahn in Schwangau geübt. Auch Mitarbeitende der Tegelbergbahn waren bei der Routineübung involviert.

Jährliche Übung am Tegelberg in Schwangau

Bei dem Einsatz handelte es sich um die jährliche Evakuierungsübung, teilt die Bergwacht Füssen in einer Pressemitteilung mit. Geschult wurden hierbei das Aufziehen von Rettern mittels eines Schrägaufzuges in die Gondel, das Ablassen von Fahrgästen aus der Gondel und der manuelle Aufstieg mit Hilfe von Steigklemmen an einem Statikseil, dem sogenannten „Jümarn“. Ebenso Ausbildungsinhalt waren die richtige und durchgängige Sicherung aller Beteiligten.

Deshalb ist die Ausbildung der Bergwacht Füssen und anderen so wichtig

"Eine sehr wichtige Ausbildung um für den Ernstfall gewappnet zu sein und möglichst viele Retter und auch das Bahnpersonal auf einem hohen Wissensstand zu bringen und zu halten", zieht die Bergwacht ein Fazit.