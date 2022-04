Wenn die Rettung von oben kommt: Bergwachtler üben spezielle Luftrettung

Bergretter aus dem Allgäu werden bei einem besonderen Termin am Alpsee geschult. Was sich hinter der Qualifikation "Air Rescue Spezialist" verbirgt.

12.04.2022 | Stand: 09:14 Uhr

Eine überregionale Hubschrauberausbildung der Bergwacht Bayern hat am Samstag in Füssen und Schwangau stattgefunden. Wie die Bergwacht Füssen mitteilt, wurden 16 Bergretter aus den Bereitschaften der Regionen Allgäu und Oberland ausgebildet.

Aus dem Allgäu wurden je zwei Bergretter aus den Bereitschaften, Bad Hindelang, Füssen, Pfronten und Sonthofen zum sogenannten ARS qualifiziert. ARS bedeutet Air Rescue Spezialist und ist eine neue Qualifikation für Einsatzkräfte der Bergwacht für die Luftrettung.

Bergwachten aus dem Allgäu nehmen an spezieller Ausbildung teil

Die ARA Flugrettungsstation Reutte stellte für die ganztägige Übung über ihre Schwesterorganisation DRF eine Maschine des Typs H145 zur Verfügung. Dieser Hubschrauber ist baugleich mit dem in Reutte stationierten RK2 und für diese Ausbildung perfekt geeignet, da er auch zu Einsätzen in unseren Bergen gerufen wird.

So konnte neben dem Einsatzgeschehen uneingeschränkt geübt werden. Eine weitere Premiere: Die ARA hat für diesen Übungstag die Maschine sowie einen Piloten und zwei Bordtechnikern aus eigenen Mitteln zur Verfügung gestellt.

Hubschrauberausbildung der Bergwacht Bayern: zwei Rettungstechniken geübt

Geübt wurde an vier festgelegten Punkten rund um den Alpsee in Schwangau. Trainingsinhalte waren hierbei die Rettungstechniken Kapprettung aus einem Absturzgelände sowie die Bergung mit der „schnellen Windel“. Jeder der 16 Bergretter konnte an diesem Tag alle Techniken anwenden und kam dreimal als Retter an der Winde zum Einsatz. Insgesamt wurden so 48 Windelgänge mittels der am Rettungshubschrauber befestigten Außenwindel trainiert.

Ausbildung der Bergwacht: Trainingsinhalte waren am Samstag die Rettungstechniken Kapprettung aus einem Absturzgelände sowie die Bergung mit der „schnellen Windel“. Bild: Andreas Weber/Bergwacht Füssen

Das wechselhafte April-Wetter mit teilweise starkem Schneetreiben, kalten Temperaturen, aber auch wieder sonnigen und wechselhaften Abschnitten sorgte am Übungstag für ein sehr realistisches Übungsszenario.

Darum ist die Ausbildung für die Allgäuer Bergwachten so wichtig

Solche Ausbildungen sind wichtig, damit im Einsatzfall die Fertigkeiten verinnerlicht sind und die Sicherheit von Patienten und Rettern stets gewährleistet ist. Für den reibungslosen und sicheren Ablauf des Trainingstages sorgten fünf Ausbilder der Bergwacht Füssen und ein Ausbilder aus der Region Allgäu.

Im Anschluss an das Training zogen Bergretter, Ausbilder sowie die Hubschraubercrew Resümee und es wurden die Feinheiten besprochen, die noch verbessert werden könnten. Insgesamt waren alle Beteiligten aber mit der effektiven und lehrreichen Ausbildung in Füssen sehr zu zufrieden. Die Ausbilder bescheinigten den Teilnehmern einen sehr hohen Wissensstand und das Beherrschen der Verfahren.

