Schwangau baut Besuchermanagement aus: „Ich habe den Kragen voll“

Im Schwangauer Umwelt- und Tourismusausschuss sprachen sich die Mitglieder für eine Besucherlenkung aus. Nun soll ein Oberallgäuer Konzept übernommen werden.

17.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Margit Kiefer reicht es. Das wurde während der Sitzung des Umwelt- und Tourismusausschusses in Schwangau deutlich: „Ich habe den Kragen voll“, sagte Kiefer (CSU). Damit spielte sie auf die Verstöße in den Schutzgebieten – etwa durch Wildcamper – an. Das sei auch ihr Lebensraum, betonte sie. Nun will die Gemeinde etwas tun. Deshalb hat sich der Ausschuss mit dem Thema Besucherlenkung beschäftigt. Das bereits im Oberallgäu erprobte Konzept „Dein Freiraum – Mein Lebensraum“ soll nun auch nach Schwangau kommen. Einstimmig hat sich der Ausschuss dafür ausgesprochen. Und Kiefer und andere Mitglieder betonten: „Wir brauchen das Konzept.“

