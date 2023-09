Bienen im Mittelalter, Dudelsack-Musik und jede Menge Burgen

Ab 10. September finden die Burgentage Allgäu-Außerfern statt. Dabei gibt es etliche Veranstaltungen im südlichen Ostallgäu. Auch Bienen spielen eine Rolle.

09.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Im Allgäu kann man ein "tolles Burgenpaket schnüren", sagt Dr. Joachim Zeune. Etwas Vergleichbares wie in der Region gibt es laut dem renommierten Burgenforscher in Deutschland kaum. "Wir können Burgen vom 11. bis ins 18. Jahrhundert darstellen", sagt er. Die Burg Hopfen, erbaut um 1060 herum, ist dabei die älteste derzeit bekannte Steinburg des Allgäus, die auf dem Schlosskopf bei Ehrenberg die jüngste. Diese Vielfalt will die Projektgruppe Burgenregion Allgäu-Außerfern zeigen. Deshalb finden vom 10. bis 24. September die Burgentage Allgäu-Außerfern statt. Mit über 100 Aktionen in 26 Allgäuer Gemeinden sollen die Bauwerke bekannter gemacht werden - vor allem auch für Einheimische, sagt Zeune. Das soll das Bewusstsein für die historischen Bauwerke stärken und damit auch zu deren Erhalt beitragen.

Burgentage: Die Programm-Highlights im südlichen Ostallgäu

Zu den Programm-Highlights im südlichen Ostallgäu zählt Renate Carré, Koordinatorin der Burgenregion Allgäu-Außerfern, die Ausstellung über die Motte in Seeg. Sie ist ab 10. September zu den Öffnungszeiten des Heimatmuseums (Mittwoch und Sonntag 14 bis 17 Uhr) dort zu sehen. Die Motte Seeg gilt als Überrest einer der schönsten Erdhügelburgen Deutschlands. Die einstige Holzburg diente im 12. Jahrhundert als Herrschaftssitz. Von der Burg selbst blieben nur schwache Spuren. Heute ist die Motte überbaut und liegt in Privatbesitz. Der große Erdhügel mit Burggraben ist noch vorhanden.

In Seeg spielen außerdem Bienen eine Rolle. Während der Burgentage bietet die Erlebnisimkerei zu den üblichen Öffnungszeiten (Dienstag, Donnerstag und Sonntag 14 bis 16 Uhr) eine Reise durch die Zeit an und stellt die Imkerei vom Mittelalter bis heute vor. Anmeldung unter www.seeg.de.

Schottische Musik auf Burg Hohenfreyberg

Musikfans kommen am Samstag, 23. September, ab 16.30 Uhr auf ihre Kosten. Dann nämlich tritt auf der Burg Hohenfreyberg bei Eisenberg die Scotsrockband "Phoenexx" auf. Sie katapulitert mit ihren Dudelsäcken die klassische, schottische Musik dieser Instrumente ins 21. Jahrhundert.

In Vorträgen informiert Burgenforscher Zeune über viele Besonderheiten. Am Montag, 11. September, spricht er zum Beispiel um 19 Uhr im Koloquium der Stadt Füssen über die Wehranlagen der Stadt. Am Montag, 18. September, steht um 18.30 Uhr im Haus des Gastes in Pfronten sein Vortrag „Eine Burg wie ein Falkenhorst: Burg Falkenstein durch die Jahrhunderte“ auf dem Programm. Darin geht es um Deutschlands höchstgelegene Burgruine, die in 1277 Metern Höhe auf einer Felskuppe, 400 Meter über dem Vilstal direkt am Rand einer senkrechten Bergwand thront. In "Ehrenberg - die stolze Burg auf dem Berg" spricht Zeune am Mittwoch, 13. September, um 19.30 Uhr in der Burgenwelt Ehrenberg über ein weiteres spektakuläres Bauwerk im Füssener Land.

Sonnenuntergangsspaziergang zur Burg Hopfen

Für Romantiker und Naturfreunde findet am Sonntag, 17. September, um 17.30 Uhr ein Sonnenuntergangsspaziergang zur Burg Hopfen statt. Sie bietet eine einzigartige Kulisse mit einem Ausblick auf das Bergpanorama des Voralpenlandes. Dazu gibt es Geschichten aus dem Mittelalter.

Auch für Kinder stehen spezielle Veranstaltungen auf dem Programm: Im Schloss Hopferau zum Beispiel gibt es während der gesamten Burgentage immer wieder Führungen mit dem Schlosspapagei Otto. In Pfronten können Kinder am Freitag, 15. September, ab 15.30 Uhr mit Rittern in voller Rüstung spielen. Die Mitglieder der Römisch-Deutschen-Ritterschaft warten auf dem Ritterspielplatz auf die Mädchen und Buben und geben spannende Einblicke in vergangene Jahrhunderte - Show-Kampf inklusive.

Bei den Burgentagen Allgäu-Außerfern sind viele Büchereien dabei

Besonders freut sich Carré darüber, dass sehr viele Büchereien "mit viel Herzblut und ehrenamtlichem Engagement" bei den Burgentagen dabei sind. So gibt es in Füssen zum Beispiel am Donnerstag, 14. September, um 15.30 Uhr das Bilderbuchkino „Ben und der böse Ritter Berthold“. In Nesselwang steht am Mittwoch, 20. September, um 14.30 Uhr in der Kinder- und Schulbücherei ein Erzähltheater mit Basteln auf dem Programm. Das Kamishibai-Erzähltheater in der Gemeindebücherei Pfronten zeigt am Donnerstag, 14. September, um 16 Uhr "Das kleine Gespenst auf Burg Eulenstein" und am Donnerstag, 21. September, um 16 Uhr "Ritter Rost und Drache Koks". In Seeg heißt es am Mittwoch, 20. September, um 15.30 Uhr in der Gemeindebücherei bei einem Erzähltheater "Der Prinz muss mal Pipi".

Zum Abschluss der Burgentage steht am Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr auf der Burg Ehrenberg bei Reutte die offizielle Eröffnung der Kernburg mit alter Küche und Felsgang zu den Ausgrabungen auf dem Programm. Dort fanden laut Zeune die vergangenen drei Jahre Ausgrabungen statt, die teils neue Erkenntnisse brachten. Diese werden beim Festakt der Öffentlichkeit präsentiert.

Viele weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Burgentage Allgäu-Außerfern.