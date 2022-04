Infoveranstaltung zur Sanierung der Colomanstraße in Schwangau: „Wir bauen keine Autobahn“

Schwangau informiert die Anlieger der Colomanstraße über die Bauarbeiten in diesem Sommer. Bürger sorgen sich um Bäume. Für Touristen wird es einen Umweg geben.

28.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

In Schwangau müssen sich die Anwohner der Colomanstraße sowie Lehrkräfte und Schüler des Gymnasiums Hohenschwangau auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Denn das Staatliche Bauamt saniert wie berichtet die Staatsstraße, die Gemeinde hängt sich an die Bauarbeiten für eigene Projekte dran. Weil die Straße auch eine der Zufahrten zu den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau ist, sind auch Touristen davon betroffen. Nun hat die Gemeinde einen Infoabend (ein zweiter soll noch folgen) veranstaltet, um die Anlieger zu informieren und Fragen zu beantworten.

Staatliche Bauamt Kempten muss Colomanstraße sanieren

Der Allgäuer Niederlassungsleiter von Wipflerplan, Michele Mongella, stellte die Pläne den Anliegern vor. Grundsätzlich ist der Initiator der Bauarbeiten das Staatliche Bauamt Kempten. Das Amt muss die Straße sanieren – das wiederum hängt mit der Ausweisung des Wasserschutzgebietes der Stadt Füssen zusammen. Diese Ausweisung verpflichtet das Staatliche Bauamt nämlich, die Entwässerung der Colomanstraße den Regeln der Technik anzupassen. Auch der Wittelsbacher Ausgleichsfonds schließt sich an und verlegt Wasserleitungen – die Gemeinde verwirklicht ebenfalls eigene Projekte.

In dem Straßenabschnitt zwischen Alex-von-Wagner-Weg und Alpseestraße soll die Fahrbahn nach den Bauarbeiten 6,25 Meter breit sein, ergänzt durch einen 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg – bisher ist dort nur ein Trampelpfad. Eine Querungshilfe beim Alex-von-Wagner-Weg spielt dabei ebenfalls eine Rolle und soll zugleich die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer drosseln. Außerdem soll es mit Blick auf die Wasserleitungen einen Ringschluss geben.

Ein Anlieger stellte mit Blick auf den Geh- und Radweg die Baumaßnahme in Frage: „Ist das so sinnvoll?“ Im Kern geht es ihm um die Bäume, die dort stehen. Bürgermeister Stefan Rinke stellte nochmals klar, dass es um die Verkehrssicherheit der Schülerinnen und Schüler geht und Arbeiten sowieso vom Staatlichen Bauamt anstehen.

Bürgermeister von Schwangau: "Wir bauen keine Autobahn"

Außerdem hielt er fest: „Wir bauen keine Autobahn.“ Planer Mongella verwies darauf, dass man versuche, möglichst alle Bäume zu erhalten. Auch eine Linde ist in den Planungen bereits einbezogen worden, damit diese erhalten werden könne. Ein anderer Anlieger brachte die Geschwindigkeit der Autos ins Spiel und ob diese auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden könnte. Rinke sagte dazu: „Die Geschwindigkeit ist bereits reduziert.“ Mehr sei wegen der Staatsstraße nicht möglich. Die Planer gehen aber davon aus, dass durch die Querungshilfe automatisch die Geschwindigkeit der Fahrer gedrosselt werde. Außerdem sei auch eine digitale Anzeige geplant.

Der erste Bauabschnitt soll in den Ferien vor dem Gymnasium Hohenschwangau stattfinden. Die Anlieger müssten mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Eines sei aber auch klar: Eine Durchfahrt sei nahezu jeder Zeit möglich – allein schon wegen Rettungswägen, die ungehindert passieren können müssen, so Mongella. Allerdings werden Touristen während der Bauphase umgeleitet. Eine Zufahrt zu den Schlössern über die Colomanstraße wird dann nicht möglich sein. Nur am Ende der Baumaßnahme (voraussichtlich Ende dieses Jahres) gibt es auch Einschränkungen für Anlieger: Dann müsste der Asphalt in einem Schritt durchgezogen werden. Details dazu sollen noch folgen.

Wird der Zeitplan eingehalten?

Ein Hotelbesitzer verwies darauf, dass er eine Zufahrt für seine Gäste brauche – dafür wolle man nochmals ins Gespräch kommen. Ein Vertreter des Gymnasiums Hohenschwangau sprach noch eine weitere Querungshilfe direkt vor dem Gymnasium zwischen Colomanstraße und Parkplatz an. Dies sei nicht möglich, da der Grund dort nicht zur Verfügung stehe, so die Antwort der Planer. Nun gehen die Ausschreibungen für das Projekt los. Ob der Zeitplan eingehalten werden könne, liege nun auch an den Firmen und daran, ob Baumaterial zur Verfügung steht. Etwa eine Million Euro kostet das Projekt – für die Gemeinde fallen nach Abzug von Fördermitteln 300.000 Euro an.