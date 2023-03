Gemeinsame Anlage zur Schlauchpflege: Lechbruck tut sich mit Rettenbach und Burggen zusammen

Die Gemeinde Lechbruck plant beim Neubau des Feuerwehrhauses eine Anlage zur Schlauchpflege. Daran beteiligen sich auch die Orte Rettenbach und Burggen.

04.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Gemeinderat Lechbruck hat beschlossen, beim neuen Feuerwehrhaus in Lechbruck eine Schlauchpflegeanlage zusammen mit den Gemeinden Rettenbach am Auerberg und Burggen zu betreiben. Die Anlage sei notwendig, da beim neuen Feuerwehrhaus auf einen Schlauchturm verzichtet wurde und dadurch eine gewisse Grauzone entstanden sei, was die Pflege der Schläuche betrifft.

Schlauchpflegeanlage in Füssen ist voll ausgelastet

Die Füssener Anlage sei voll ausgelastet. Durch den Neubau in Lechbruck ergab sich nun der Bau einer Anlage auf dem dortigen Grundstück. Rettenbach und Burggen (mit der Feuerwehr Tannenberg) hatten ihre Bereitschaft erklärt, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit so eine Anlage in Lechbruck gemeinsam zu betreiben. Die Mindestteilnehmerzahl, um 23.000 Euro an Fördergeld zu erhalten, ist damit erreicht.

Feuerwehr Lechrbuck begrüßt das Vorhaben der Gemeinde

Die Frage von Stefan Leiterer, ob die Feuerwehr das Vorhaben wirklich begrüßt, wurde von Bürgermeister Werner Moll bejaht. Auch die Frage von Konrad Enzensberger, ob man auch noch mehrere Gemeinden daran beteiligen und deren Schläuche pflegen könne, erhielt ein ausdrückliches Ja.

30 Jahre Garantie geben die Herstellerfirmen auf eine neue Anlage. Dies schien Rudolf Ungelert zu lange. Er entschied sich zu einer Gegenstimme. Ansonsten wurde das Vorhaben von den Gemeinderäten angenommen.

