Einblicke in die neue Rettungswache in Pfronten: Hygieneschleuse, Wärmepumpe und vieles mehr

Mitglieder der CSU Pfronten werfen einen Blick hinter die Kulissen der neu erbauten Rettungswache des Roten Kreuzes in Kappel. Das verbessert sich für Notärzte.

21.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Mitglieder der Pfrontener CSU haben die Möglichkeit genutzt, einen Blick hinter die Kulissen der neu erbauten Rettungswache des Roten Kreuzes in Kappel zu werfen. Informativ wurde durch den Leiter Harald Marth sowie dessen Stellvertreter Andreas Allgayer die Historie des Neubaus wiedergegeben. Es galt einen Standort für die neue Wache zu finden, bei dem die Rettungszeit nach Wertach nicht länger als 12 Minuten beträgt, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut Marth gelang es – vor allem durch den Einsatz von Michaela Waldmann und Fritz Brunhuber –, die Planung und so den Neubau der „BRK-Rettungswache Pfronten“ zu sichern. Somit konnten auch Arbeitsplätze von 19 hauptamtlichen, zwei FSJ-Stellen und acht ehrenamtlichen Mitarbeitern gesichert werden.

Neue Rettungswache in Pfronten: Eine Verbesserung für Notärzte

Ein Rundgang durch die neue Wache ließ die Besucher staunen. Neben einer Garage für zwei Rettungswagen gibt es eine spezielle Waschhalle für Infektionstransporte. Zusätzlich ist eine Hygieneschleuse mit Duschen, ein Hygiene- und ein Trockenraum angegliedert. Gerade während der Coronapandemie wurde aufgezeigt, wie wichtig eine solche Einrichtung für hoch infizierte Patiententransporte ist. Zudem verfügt die neue Rettungswache über ein eigenes Medizinlager mit Anlieferungsdienst, Büros, einen Hauswirtschafts- und Haustechnikraum sowie drei Ruheräume für den aktiven Rettungsdienst. Ein Aufenthalts- und Ausbildungsraum runden die Ausstattung ab.

Bezüglich der Notarztsituation gibt es nun auch eine enorme Qualitätssteigerung, sagte Marth. Zukünftig habe jeder Notarzt einen eigenen Fahrer und könne sich somit auf den bevorstehenden Einsatz und den Patienten vorbereiten. Ein weiteres Plus: Ortskenntnisse sind nicht zwingend notwendig, somit können auch Bewerbungen im erweiterten Umfeld positiv bewertet werden. Begeisterung fand bei den Besuchern auch die Wärmepumpe, die Photovoltaikanlage sowie eine 20.000-Liter- Zisterne. Hier zeigt sich laut CSU die große Vorbildfunktion in Bezug auf Nachhaltigkeit in der Leitstelle. Abschließend bedankte sich CSU-Vorsitzender Bernhard Dinser im Namen aller Anwesenden für den sehr informativen und beeindruckenden Rundgang.

Staatsstraße nach Nesselwang: Diese Probleme sollen in Pfronten noch gelöst werden

Im Gemeinderat wurden die Bedenken des Teams der Rettungswache vom CSU-Fraktionsvorsitzenden Peter Scholz angesprochen. Bei der angrenzenden Straße hat das Team im Sommer Bedenken wegen der Parkplatzsituation. Hier konnte Bürgermeister Alfons Haf eine Lösung liefern, denn mit dem neuen Parkleitsystem wird es an dieser Stelle ein Halteverbot geben. Zudem hat das BRK-Team schlechte Erfahrungen bei der Kreuzung an der Staatsstraße Pfronten-Nesselwang machen müssen. Hier wünschen sich die Mitarbeiter eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde. Das wird geprüft.