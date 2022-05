Diese Umleitung müssen Besucher von Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau beachten

Die Colomanstraße in Schwangau wird im Sommer saniert. Deshalb hat die Gemeinde nun eine Umleitung für die Besucher von Hohenschwangau bekannt gegeben.

21.05.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Auf die Besucher der Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau kommt während der Sanierung der Colomanstraße eine Umleitung zu. Wie diese aussieht, ist nun im Bauausschuss Schwangau vorgestellt worden.

Wegbeschreibung zu Schloss Neuschwanstein: Diese Umleitung gilt für Besucher

Die Zufahrt zum Schloss wird von der B17 über den Gipsmühlweg vorbei am Schlossbrauhaus und über die Schwangauer Straße geregelt. Der Rückweg geht über die Parkstraße zurück auf die B17. Grund für die Umleitung ist die Sanierung der Colomanstraße voraussichtlich ab August.

Gymnasium Hohenschwangau: Verkehrssicherheit erhöhen

Wie berichtet, passt das Staatliche Bauamt die Entwässerung der Straße an den neusten Stand der Technik an. Im Zuge dieser Arbeiten verfolgt die Gemeinde eigene Pläne: So soll dort, ein Geh- und Radweg entstehen. Die Gemeinde will damit auch die Verkehrssicherheit für Schüler des Gymnasiums Hohenschwangau erhöhen.