Taufe mit Wasserspritzpistolen in Füssen - so bereiten sich Jugendliche auf Konfirmation vor

15 Mädchen und sechs Buben bereiten sich auf ihre Konfirmation vor. Dafür dürfen sie in der Christuskirche in Füssen einen Gottesdienst halten.

29.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Eine gehörige Portion Nervosität, aber auch die Vorfreude auf den bevorstehenden großen Tag, war den Konfirmandinnen und Konfirmanden bei ihrer Vorstellung in der evangelisch-lutherischen Christuskirche anzumerken. Hektisch besprachen sie noch die letzten Einzelheiten, bevor die 15 Mädchen und sechs Buben aus Füssen, Schwangau, Halblech und Lechbruck, in Eigenregie den Sonntagsgottesdienst in der Füssener Christuskirche übernahmen.

Christuskirche Füssen: Die Jugendlichen übernahmen das Ruder

Die Jugendlichen, die am Samstag, 10. Juli, ihre Konfirmation feiern, gestalteten den Sonntagmorgen ganz nach ihren persönlichen Vorstellungen und übernahmen geschickt das kirchliche Ruder, mit allem, was dazugehört. Mit großem Engagement und vielen kreativen Ideen führten sie die Kirchenbesucher mit Laienspielen und Lesungen durch den Gottesdienst, wobei sich im Vorfeld jeder einzelne Konfi den Anwesenden mit Namen und Wohnort vorgestellt hatte.

Pfarrer Peter Neubert und Pfarrerin Claudia Henrich-Eck aus Lechbruck übernahmen den musikalischen Teil am Klavier und an der Gitarre. Dabei hielten sich die beiden ganz bewusst zurück, um den Konfis ihren eigenen Raum zu gewähren. Lustig und locker ging es beim Singen und Beten zu. Es war ihnen allerdings anzumerken, dass mit dem Tag der Konfirmation die Schwelle des Erwachsenwerdens bevorsteht. Die jungen Menschen werden danach zu einem vollgültigen Mitglied der Kirchengemeinde. Sie sind damit zum Abendmahl und ab 16 Jahren zu den Kirchenwahlen zugelassen, was eine gewisse Verantwortlichkeit mit sich bringt.

Besucher mit Wasser bespritzt

Dass die Konfirmation eine Taufbestätigung ist und bei einer Taufe das Element Wasser eine bedeutende Rolle spielt, wurde klar, als die Konfis den Besuchern eine ordentliche Dusche aus ihren Wasserpistolen verabreichten – bis alle „getauft“ waren. Schließlich wurde früher ein Täufling mit dem ganzen Körper untergetaucht. Eine Demonstration, die allerdings ohne Wasser durchgeführt wurde, folgte sogleich. Der Corona-Pandemie fielen zahlreiche Veranstaltung und die beliebte Konfi-Freizeit zum Opfer.

Die Hoffnung auf bessere Zeiten und die Zuversicht, sich bald wieder mit Freunden treffen zu können, liegen den jungen Menschen am Herzen. Das betonten sie in ihren Segenswünschen am Ende des einstündigen Gottesdienstes. Und so wünschten sie sich zum Abschluss eine wundervolle Konfirmation, die für alle einen neuen Lebensabschnitt bedeutet.

