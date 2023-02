Urlauberin fährt mit Sommerreifen am neuen Auto zu schnell auf glatter Straße

Eine Spanierin fährt mit ihrem neuen Auto in Richtung Hohenschwangau - auf Sommerreifen und zu schnell auf glatter Straße. Dann kommt sie an eine Kurve.

27.02.2023 | Stand: 13:12 Uhr

Eine Urlauberin aus Spanien ist mit ihrem neu gekauften Pkw in Schwangau (Ostallgäu) im Graben gelandet. Die Frau war am Sonntagabend auf der Straße von Füssen in Richtung Hohenschwangau unterwegs - laut Polizei mit Sommerreifen und zu schnell auf glatter Fahrbahn.

Sie wollte an der sogenannten Horner Gabel nach rechts nach Hohenschwangau abbiegen. Ihr Auto geriet daraufhin ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Graben. Der Pkw blieb dort liegen, der Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Die Urlauberin musste noch vor Ort ein Bußgeld in Höhe von über 200 Euro bezahlen.

Weitere Nachrichten aus dem Füssener Land finden Sie hier.