Termin, Parken, Strecke: Die wichtigsten Infos zum Viehscheid in Schwangau am Wochenende

Der Viehscheid in Schwangau 2022 findet am 17. September statt. Rund 200 Tiere ziehen vor Königsschlösser-Kulisse ins Tal.

Malerischer geht es wohl kaum: Beim Viehscheid in Schwangau ziehen die Rinder vor der Kulisse der Königsschlösser ins Tal und werden im Schwanseepark ihren Besitzern übergeben. Hier finden Sie die aktuellesten Informationen zum Viehscheid 2022 in Schwangau.

Termin: Wann ist Viehscheid 2022 in Schwangau?

Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 soll es 2022 wieder einen "normalen" Viehscheid in Schwangau geben, voraussichtlich am 17. September. Beginn ist um 12.30 Uhr.

Welche Strecke ziehen die Rinder beim Viehscheid in Schwangau ins Tal?

Die etwa 200 Tiere und Älpler sammeln sich unterhalb von Schloss Neuschwanstein und ziehen dann über die Neuschwansteinstraße und Alpseestraße durch Hohenschwangau in Richtung Schwanseepark. In Höhe der Kreuzung in Hohenschwangau spielt die Musikkapelle Schwangau. Dort feiern die Älpler die Heimkehr der Rinder mit Brotzeit und Bier und die Rinder werden ihren Besitzern übergeben. Außerdem werden ihnen die Festglocken abgenommen und durch die normalen Glocken ersetzt.

Gibt es ein Festzelt beim Viehscheid 2022 in Schwangau?

"Der Alpabtrieb in Schwangau wird sehr traditionell gehalten. In Schwangau gibt es kein Festzelt und auch keinen Jahrmarkt", informiert die Gemeinde Schwangau auf ihrer Website.

Wo kann man beim Viehscheid in Schwangau parken?

Schwangau erreicht man entweder mit dem ÖPNV über den Bahnhof Füssen und dann mit dem Bus oder mit dem Auto über die A7 von Norden kommend.

In der Nähe der Königsschlösser gibt es zahlreiche offizielle Parkplätze, eine Übersicht finden Sie hier.

Was ist das Besondere am Viehscheid in Hohenschwangau?

Der Schwanseepark ist eigentlich ein Naturschutzgebiet - doch für den Viehscheid wird er einmal im Jahr geöffnet.

