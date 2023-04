Gegen Waldbrände gerüstet: Deshalb üben Bergwacht Füssen und Feuerwehr Schwangau gemeinsam

Die Bergwacht Füssen und die Feuerwehr Schwangau üben gemeinsam im steilen Gelände. Auslöser war der Brand am Zunderkopf. Die Zusammenarbeit ist wichtig.

03.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Brand am Zunderkopf im vergangenen Jahr gab den Anstoß: Die Freiwillige Feuerwehr Schwangau und die Bergwacht Füssen wollten gemeinsam eine Übung auf die Beine stellen. Nun kamen die Einsatzkräfte zusammen und löschten einen fiktiven Brand im steilen Gelände.

Füssen und Schwangau: Zusammenarbeit zwischen Bergwacht und Feuerwehr

Etwa 40 Feuerwehrler und Bergwachtler rückten dafür aus. Mit dem Theorieteil der Bergwacht startete der Übungseinsatz, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieser gab Einblicke, welche Mittel zur Verfügung stehen und wie die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Bergwacht im Falle eines Bergwaldbrandes aussehen kann. Dabei betont die Bergwacht: „Brände zu löschen, ist Aufgabe der Feuerwehr.“ Die Bergwacht unterstütze die Feuerwehrler im steilen, alpinen und absturzgefährdeten Gelände, trage das Material mit und sichere die Einsatzkräfte. Dafür gibt es bei der Bergwacht Bayern einen speziellen Anhänger „Natur- und Umwelt“. Darin enthalten ist zum Beispiel hitzebeständiges Sicherungsmaterial.

Getestet wurden die Abläufe und das Material bei einem fiktiven Einsatz am Schwansee. Ein Löschfahrzeug förderte Wasser vom Hydrant Schwansee-Stadel über 350 Meter zu einem 10.000 Liter umfassenden Behälter, der sich selbst aufrichtet und als Puffer diente. Dort saugte ein Tanklöschfahrzeug das Löschwasser an und pumpte dieses über etwa 30 Meter zu einem Verteiler, welcher am Beginn des Steiges zum Brandort lag. Die Löschleitung wurde weiter reduziert und entlang des Steiges verlegt, hier übernahm die Bergwacht die Sicherung der Leitungen, damit diese nicht abrutschten. Die Bergwacht errichtete ein Seilgeländer und die Löschwasserleitung wurde weiter Richtung Berg verlegt. Parallel wurden fünf Feuerwehrkräfte durch das Team des Sondereinsatzanhängers der Bergwacht Murnau mit Sicherungsausrüstung ausgestattet. Bergretter aus Füssen sicherten die Feuerwehrler im absturzgefährdeten Gelände, damit man mit den Löscharbeiten beginnen konnte.

Bergwacht Füssen und Feuerwehr Schwangau: Wie wird ein Waldbrand bekämpft?

Mit Kraxen wurde weiteres Material wie Schläuche, Verteiler, Waldbrandpumpen und Faltbehälter auf den Berg getragen. An einer geeigneten Stelle wurde der Faltbehälter schließlich aufgestellt. Die Kräfte sicherten den Behälter und befüllten ihn mit Löschwasser. Mit einer Pumpe wurde das Wasser angesaugt und die Feuerwehrler begannen mit dem Löschen – unterstützt von Bergwachtlern, die sicherten.

Ebenfalls eingebunden war das Technik-Team der Bergwacht Allgäu aus Immenstadt. Diese übermittelten die Einsatzkoordinaten. Denn im Vorfeld wurden Wärmepads im Wald ausgelegt. Ebenfalls im Übungseinsatz war eine Drohne mit Wärmebildkamera: Mit Löschrucksäcken konnte deshalb gezielt gelöscht werden.

Sehr wichtig sei auch das löschen von Glutnestern im Boden. Dafür gibt es eine spezielle Hacke. „Das ganze Löschwasser nutzt nichts, wenn man im Nachgang nicht hackt“, teilen Bergwacht und Feuerwehr mit.

Für die Verantwortlichen der beiden Blaulichtorganisationen war es wichtig zu sehen, welche Einheiten und Materialien wo und wann gebraucht werden, wie diese zur Einsatzstelle gebracht werden und wie das Zusammenspiel im Einsatzfall funktioniert.