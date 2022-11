Was lange währt, wird in Hopferau-Heimen jetzt gut

Bereits vor Jahren ist die Dorferneuerung für den Hopferauer Ortsteil angedacht worden. Und jetzt fließen tatsächlich EU-Fördergelder dafür.

„Was lange währt, wird endlich gut“, heißt es. Für die Gemeinde Hopferau, speziell den Ortsteil Heimen, trifft dies sicherlich zu, wie Christian Kreye, Amtsleiter im Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, sagte. Er hatte es übernommen, die Landtagsabgeordneten Angelika Schorer ( CSU) und Bernhard Pohl (FW), Mitglieder des Gemeinderates sowie des Planungsbüros auf die Übergabe des Förderbescheids für den „Ausbau der Dorfstraße im Ortsteil Heimen mit Spiel- und Wanderparkplatz“ einzustimmen.

Bereits ein Thema mit Bürgermeister Bayrhof

Bereits vor mehreren Jahren hatte Kreye mit Bewohnern, Ratsmitgliedern und dem damaligen Bürgermeister Gregor Bayrhof im Rathaus zusammengesessen und überlegt, ob man „auch in Heimen Dorferneuerungsmaßnahmen umsetzen“ könne. Dass man sich in der Vergangenheit „mit Mitteln der Dorferneuerung stets weiterentwickelt und sich nicht auf Lorbeeren ausgeruht habe“, so Kreye, habe man unter anderem beim Ausbau der Schlossstraße bewiesen. Nun bekomme die Gemeinde „erstmals Fördergelder aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und das darauf gegründete Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum“. Dass bei der Übergabe zwei Mitglieder des Landtags anwesend seien, unterstreiche deren Interesse, „für welche Projekte vor Ort diese europäischen Fördermittel verwendet werden“.

725.000 Euro für Hopferau

Gleichzeitig sah er das Amt für Ländliche Entwicklung in seiner Arbeit bestätigt, den Kommunen jegliche Unterstützung zukommen zu lassen. Kreye verwies auf die ersten sieben Auswahlrunden der ELER-Förderung in den Jahren 2014/22: In 60 schwäbischen Kommunen konnten 66 Projekte mit insgesamt 27,5 Millionen Euro gefördert werden – in der jetzigen achten Runde wurden nochmals 1,2 Millionen vergeben, davon allein 725.000 Euro für Hopferau. Der Amtsleiter wünschte Bürgermeister Rudi Achatz und dem Gemeinderat „eine glückliche Hand bei der weiteren Planung, Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahmen“.

An regionale Unternehmen denken

Die Abgeordnete Schorer dankte dem Amt für die geleistete Arbeit und sprach vom Glück, in der ELER-Förderung aufgenommen worden zu sein. Gleichzeitig sprach sie die Hoffnung aus, dass man bei der Ausschreibung an regionale Unternehmen denken möge. Pohl sprach von einer genutzten Chance für den ländlichen Raum: Die Maßnahmen seien identitätsstiftend und die Gelder insofern sehr gut angelegt. Rudi Achatz bedankte sich im Namen Hopferaus für die überaus freudige Nachricht hinsichtlich des Förderbescheids. Er versprach auch, dass der Gemeinde mit Blick auf Neuerungen die Ideen nicht ausgehen würden, bei deren Umsetzung er ebenso auf Wohlwollen hoffe.

