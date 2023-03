Weltkulturerbe Schloss Neuschwanstein: Deshalb beschäftigt sich die Gemeinde mit einer Satzung

Der Gemeinderat Schwangau stimmt am Montagabend über eine Satzung im Rahmen des Welterbeantrags der Königsschlösser ab. Darum geht es.

22.03.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Der Bürgerentscheid im Rahmen des Weltkulturerbeantrags von Schloss Neuschwanstein rückt in Schwangau näher. Nun beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner Sitzung mit einer Satzung zum Bürgerentscheid.

Schwangau will eine eigene Satzung: Das ist der Grund

Die Briefwahlunterlagen sind der Hauptpunkt, warum die Gemeinde eine eigene Satzung haben möchte, erläutert Verwaltungsmitarbeiterin Christina Gerster. Denn damit könnten die Briefwahlunterlagen an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger automatisch verschickt werden. Die Schwangauer müssten also nicht erst einen Antrag dafür stellen. Ob die eigene Satzung kommt, entscheidet sich am Montagabend, 27. März.

Dann beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Thema. Wie berichtet, will die Gemeinde die Schwangauer bei einem wichtigen Thema befragen: Wie berichtet, sollen die Königsschlösser und damit Schloss Neuschwanstein Unesco Weltkulturerbe werden. Noch steht aber die Entscheidung der Gemeinde aus, ob sie den Antrag dafür befürwortet oder ablehnt. Das sollen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden.

Schloss Neuschwanstein: Gemeinderat Schwangau beschäftigt sich noch mit weiteren Themen

Außerdem geht es in der Sitzung (ab 19.30 Uhr, im Sitzungssaal im Rathaus) um Hundekot in landwirtschaftlichen Flächen, auf Fußwegen und Straßen, die Aktion Sauberes Schwangau sowie um das Integrierte Digitale Entwicklungskonzept Füssen-Schwangau.