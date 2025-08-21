Unwetterwarnungen aktuell Neben Dauerregen jetzt auch noch Gewitter: Davor warnt der DWD aktuell im Allgäu

Bereits seit letzter Nacht gilt in vielen Allgäuer Regionen eine Unwetterwarnung wegen Dauerregens. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst auch noch vor Gewittern.