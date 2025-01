Im Ostallgäu krachte es mehrfach auf den glatten Straßen

Am Donnerstag hat es im Allgäu wieder viele Unfälle auf glatten Straßen gegeben. Das berichtet die Polizei. Am frühen Morgen hatte sich auf einem Teilabschnitt der B16 bei Roßhaupten (Kreis Ostallgäu) eine dünne Eisschicht gebildet. Ein 35-Jähriger kam in dem Bereich mit seinem Auto ins Rutschen. Das Fahrzeug geriet zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn und schlitterte dann nach rechts gegen die Leitplanke.

Mehrere Unfälle am Morgen auf der B16

Die Leitplanke wurde erst kürzlich im Zuge einer Fahrbahnerneuerung dort installiert. Sie verhinderte, dass der Mann mit seinem Auto eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinabstürzte. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung leitete die Feuerwehr den Verkehr um.

Ganz in der Nähe auf der B16 bei Stötten am Auerberg hatte es drei weitere Unfälle binnen kürzerer Zeit gegeben. Die Bundesstraße war deshalb am Donnerstagmorgen zwischenzeitlich gesperrt.

Auto rutscht bei Biessenhofen in den Gegenverkehr

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hausen und Hörmannshofen bei Marktoberdorf kam eine 21-Jährige mit ihrem Auto in einer langgezogenen Rechtskurve auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge prallte das Fahrzeugheck in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos. Die Unfallverursacherin und der entgegenkommende Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 14.000 Euro.

Totalschaden nach Glätteunfall in Nesselwang

In Nesselwang ist am späten Abend ein 18-jähriger Fahranfänger auf der glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto beschädigte einen Weidezaun und einen Straßenpfosten. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug selbst entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 8000 Euro.

In Oberstaufen hat eine Fahrerin auf Blitzeis die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto überschlug sich und landete in einem Bachbett.