So viel kostet der Glühwein-Spaß 2023 auf Allgäuer Weihnachtsmärkten

Für viele gehört ein dampfender Glühwein am Weihnachtsmarkt mit dazu. Wie viel müssen Besucher im Allgäu dieses Jahr für einen Glühwein blechen?

20.11.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Die Wintervorfreude scheint im Allgäu angekommen zu sein: Der erste Schnee ist in den höheren Lagen bereits gefallen, Anfang Dezember wollen die ersten Skilifte öffnen. Auch die Weihnachtsmärkte öffnen nach und nach ihre Hütten und Buden. Den Anfang machte am Freitag unter anderem der Weihnachtsmarkt in Kronburg ( Unterallgäu) und die Wiggensbacher Vorweihnacht.

Ein ausgiebiger Weihnachtsmarkt-Besuch bedeutet im Allgäu aber auch, etwas tiefer in die Tasche zu greifen - zum Beispiel beim Glühwein, der trotz anderen Weihnachtsgetränken wie Bierpunsch, Feuerzangenbowle und Eggnog wohl zu den beliebtesten Getränken auf den Adventsmärkten zählt.

Doch wie viel müssen Allgäuerinnen und Allgäuer dieses Jahr etwa für eine Tasse regulären Glühwein zahlen? Wir haben stichprobenartig bei den Veranstaltern der Weihnachtsmärkte nachgefragt.

Weihnachtsmärkte: Wo im Allgäu kostet der Glühwein wie viel?

In Memmingen hat sich der Glühwein-Preis "im Vergleich zu vergangenem Jahr nicht verändert", sagt Franz Vetter sen. vom Schaustellerverband Schwaben. Noch immer zahlen Besucher auf dem Christkindlesmarkt durchschnittlich 3,50 Euro.

Auf dem Unterallgäuer Schloss Kronburg werden dagegen vier Euro pro Tasse verlangt. "Wir schenken allerdings auch in 0,3 Liter Tassen aus", sagen die Veranstalter. Üblich seien auf anderen Weihnachtsmärkten 0,2 Liter Tassen. Auch auf der Lindauer Hafenweihnacht sollten Besucher vier Euro für Glühwein bereit halten.

In Kempten stehen die Glühwein-Preise noch nicht fest. Melanie Wetzstein vom Messe- und Veranstaltungs-Betrieb Kempten, der den Weihnachtsmarkt veranstaltet, erklärt: "Die Betreiber stimmen sich meist kurz vor Beginn noch einmal untereinander ab." Unter vier Euro wird es einen normalen Glühwein heuer aber wohl nicht geben.

In Kaufbeuren bewegen sich die Kosten für einen Glühwein laut einer Sprecherin der Tourismusinformation zwischen 3,50 und 4,50 Euro. Die Veranstalter des Erlebnisweihnachtsmarktes Bad Hindelang und des Christkindlesmarktes in Immenstadt gaben auf Nachfrage an, dass ihnen die Glühweinpreise auf den Märkten bisher nicht bekannt seien.

Glühwein-Preise im Allgäu - eine voraussichtliche Übersicht:

Memmingen

Kaufbeuren

Lindau

Kronburg (Unterallgäu): 4 Euro

Kempten: 4 Euro

Übrigens: Die Glühwein-Preise im Allgäu sind laut dem Glühweinindex 2022 im bayernweiten Vergleich eher hoch. Die Studie zeigt, dass das Getränk im oberfränkischen Bayreuth und Hof vergangenes Jahr im Durchschnitt drei Euro kostete. In Ulm, Augsburg oder München waren die Preise ähnlich wie im Allgäu

Wer legt den Glühwein-Preis auf Weihnachtsmärkten fest?

Im Allgäu entscheiden die Hütten- und Budenbetreiber selbst, wie viel sie für ihren Glühwein verlangen. Einige Veranstalter führen vor Beginn des Weihnachtsmarktes allerdings Preisumfragen unter den Verkäufern und Vereinen durch.

Eine von der Verwaltung auferlegte Preisobergrenze für Glühwein gibt es bei den angefragten Allgäuer Städten und Gemeinden nicht. Anders dagegen in München: Dort darf der Glühwein auf dem Tollwood Winterfestival im Olympiapark heuer laut Merkur maximal 3,50 Euro kosten.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.