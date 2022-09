Eine Unternehmerfamilie will die Grüntenlifte in Kranzegg (Oberallgäu) modernisieren. Doch dann formiert sich Widerstand. Nun fehlen Unterlagen.

16.09.2022 | Stand: 09:56 Uhr

Es ist ungewohnt still geworden um den Ausbau der Grüntenlifte in Kranzegg (Gemeinde Rettenberg). Bürgermeister Nikolaus Weißinger sagt, es gebe Überlegungen, das Projekt zu reduzieren. Mehr verrät er nicht. Auch die Rettenberger Investorenfamilie Hagenauer hüllt sich in Schweigen. Von der Baugenehmigungsbehörde im Landratsamt Oberallgäu heißt es, der Investor müsse aktuelle Unterlagen ergänzen oder nachreichen, was er wohl seit Monaten nicht tut. Alles zum Berg Grünten erfahren Sie hier.

