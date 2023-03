Fünf Nachrichten, die das Allgäu diese Woche bewegen

Die beste Auszubildende des Landes, der Boxer gegen den Weltmeister und die fahrradfreundliche Stadt: Diese fünf Geschichten bewegen das Allgäu in dieser Woche.

Sich mit 25 Jahren auf den Boxkampf gegen den amtierenden Weltmeister vorbereiten dürfen? Einem Kemptener ist genau das gelungen. Nach Michael Eiferts letztem Sieg steht nun die nächste große sportliche Begegnung an. Aber das Allgäu hat in dieser Woche noch mehr schöne Geschichten geschrieben. Fünf davon haben wir für Sie ausgewählt.

Aus Simmerberg kommt die beste Auszubildende Deutschlands

Veronika Sutter ist Deutschlands Top-Azubi: Die 21-Jährige hat ihre Ausbildung zur Technischen Systemplanerin bei der Firma Schmid in Simmerberg mit Bestnoten abgeschlossen. "Das passiert nicht alle Tage", sagt auch Markus Anselment, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben. Sutter sei erst die dritte Auszubildende aus dem Lindauer Landkreis, die die Auszeichnung innerhalb der letzten zehn Jahre erhalten habe. Aus dem Westallgäu geht es für sie jetzt nach Berlin, wo sie am 15. Mai geehrt wird.

Veronika Sutter hat ihre Ausbildung bei der Firma Schmid in Simmerberg als Landesbeste abgeschlossen. Jetzt fährt sie zur Preisverleihung nach Berlin. Bild: Anna Stepanek

Nussknacker bis Hip-Hop beim Ballettabend in Marktoberdorf

Der Schlussbeifall wollte nicht enden: Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie konnten die Elevinnen und Eleven der Ballettschule Schongau im Modeon in Marktoberdorf ihr Können auf der Bühne präsentieren. Die gut 250 Darstellenden zündeten am Samstag und Sonntag in drei Stunden ein kurzweiliges Bühnenfeuerwerk. In der Ballettschule stehen Kurse von klassischem Tanz und modernem Ballett über Jazztanz bis Hip-Hop zur Auswahl. Angefangen bei den kleinsten Tänzerinnen und Tänzern sah das Publikum das Können aller Klassen.

Am Wochenende fand der 22. Ballettabend der Ballettschule Schongau statt. Zum ersten Mal standen die Elevinnen und Eleven wieder auf der Bühne. Bild: Alfred Michel

Boxer aus Kempten gelingt die Sensation in Kanada

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sorgte Michael Eifert in der kanadischen Provinz Québec für eine Sensation. Nach zwölf Runden konnte der 25-jährige Kemptener Boxer den Favoriten Jean Paul besiegen. Der Sieg ist der größte Erfolg in der Karriere des frisch gekürten "Sportler des Jahres in Kempten". Jetzt bereitet er sich auf die nächste Herausforderung vor: der Kampf gegen den amtierenden Weltmeister Artur Beterbiev.

Der Kemptener Boxer Miacher Eifert gelang in Kanada der größte Sieg seiner Karriere. Nach zwölf Runden gewann er gegen den favourisierten Kanadier Jean Pascal. Bild: privat

Buchloe auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune

Im Ostallgäu tut sich was: Buchloe möchte die Auszeichnung zur fahrradfreundlichen Kommune verliehen bekommen. Dafür will sie die Fahrradfreundlichkeit auf den Straßen verbessern. "Wir machen uns auf den Weg", sagte Bürgermeister Robert Pöschl. Dass dieser Weg lang sein kann, ist bekannt. Aber jetzt geht es los! Buchloe möchte Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (ADFK) werden. Geplant ist eine zehn Kilometer lange Radtour durch die Region, um einen Eindruck der aktuellen Situation zu gewinnen. Nicht nur Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, sondern auch Politikerinnen und Politiker des Stadtrats werden mitfahren.

Buchloe ist auf dem Weg zu fahrradfreundlichen Kommune. Die ersten Schritte dahin möchte die Stadt nun umsetzen. Bild: Matthias Kleber (Archivbild)

St. Patricks Day im Allgäu

Der höchste irische Feiertag ist längst nicht nur auf der Grünen Insel ein Grund zum Feiern: Im Allgäu finden in Kempten, Memmingen, Oberstdorf, Martinszell und Isny gleich fünf Veranstaltungen statt. Die Übersicht finden Sie hier. Gefeiert wird im Gedenken an den katholischen Bischof Patrick, der im 5. Jahrhundert der erste christliche Missionar in Irland gewesen sein soll.

In den irischen Nationalfarben, grün und orange, verkleiden sich viele Feierfreudige anlässlich des höchsten irirschen Feiertags am Freitag. Im Allgäu laden gleich fünf Veranstaltungen zum Mitmachen ein. Bild: Victoria Jones; Nwi, dpa (Symbolbild)

