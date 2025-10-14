Kostüme, Rezepte und Events: Alles rund um Halloween im Allgäu

Halloween rückt näher - und im Allgäu ist rund um den 31. Oktober einiges geboten. Von Partys und Veranstaltungen für die ganze Familie bis hin zu geheimnisvollen Ausflugszielen: Wir zeigen Ihnen, wo es zu Halloween 2025 besonders spannend wird. Außerdem gibt es leckere Kürbisgerichte und Last-Minute-Kostüme für alle Halloween-Fans.

Die besten Halloween-Veranstaltungen im Allgäu

Schnelle Verkleidung: Tolle Ideen für Halloweenkostüme

Grusel-Orte: So schaurig kann das Allgäu sein

Ausflugstipps: Finstere Burgen im Allgäu

So feiert man in Vorarlberg: Moa statt Halloween

So hält der Kürbis länger

Lecker essen: Tolle Kürbisrezepte zu Halloween

Halloween feiern im Allgäu: Von Partys bis zu Familienevents

Halloween wird heuer auch im Allgäu wieder groß gefeiert. In zahlreichen Ortschaften finden am 31. Oktober Halloween-Partys statt, und für Freunde der Gaumenfreuden ist ebenfalls ein Event geplant. Ansonsten gibt es einige Veranstaltungen für Familien und die jüngsten Halloween-Fans im Allgäu. Einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen in der Region finden Sie in diesem Artikel:

Last-Minute-Verkleidung: Tolle Ideen für schnelle Hollywoodkostüme

Halloween ist schon wieder da und es fehlt noch an guten Ideen für gruselige Kostüme? Kein Problem, wir haben einige schnelle und kreative Kostümvorschläge für die wilde Halloween-Party. Da ist für fast jeden etwas dabei:

Gruselige Orte und finstere Burgen im Allgäu: Tolle Ausflugstipps zu Halloween

Das Allgäu ist nicht nur lieblich und idyllisch - an manchen Orten gibt es auch dunkle und durchaus unheimliche Stellen. Besonders bei Nebel oder in der Dämmerung gibt es wahre Gruselorte. Einige der mystischen und schaurigsten Orte finden Sie unter diesem Link. Außerdem haben wir einige der finstersten Burgen der Region näher betrachtet.

Vorarlbergs Alternative zu Halloween

Auch in Vorarlberg wird Halloween gefeiert - trotzdem aber feiert man dort auch noch den alten Brauch der „Moa“. Dabei ziehen Kinder ebenfalls von Tür zu Tür und bitten um Spenden. Tatsächlich ähnelt dieses alte Brauchtum dem amerikanischen Halloween, ist aber näher verwandt mit dem süddeutschen Brauch der Rübengeister. Wie das Vorarlberger Brauchtum gefeiert wird, lesen Sie in diesem Artikel: „Mit Kürbis von Tür zu Tür: Diese Halloween-Tradition gibt es nur in Vorarlberg“.

Tipps für längeren Spaß mit dem Halloween-Kürbis

Wer viel Zeit und Kreativität in seinen Halloween-Kürbis investiert hat, freut sich, wenn das Kunstwerk ein paar Tage länger hält. Wir haben die wichtigsten Tipps zum Thema Kauf, Lagerung und Vorbereitung der Halloween-Laternen. Außerdem gibt es noch ein paar Vorschläge, wie man auch die Kerne sinnvoll verarbeitet. So wird Halloween etwas nachhaltiger.

Halloween und Herbst: Tolle Rezepte, bei denen der Kürbis im Mittelpunkt steht

Kürbisgerichte passen nicht nur hervorragend zu Halloween und in die Herbstzeit, sie sind auch lecker und gesund. Wer Kürbisse mag und sie gerne in den Mittelpunkt eines leckeren Gerichts setzt, der kann mehr machen, als nur Kürbissuppe. Von Pumpkin-Patties, über Ofenkürbis bis hin zu verschiedenen Aufläufen gibt es hier tolle Inspirationen für den absoluten Kürbisgenuss.