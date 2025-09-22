7 Dinge, die wir am Herbst im Allgäu lieben

Was gibt es im Herbst Schöneres, als bei Sonnenschein einen langen Spaziergang zu machen? Die vertrockneten Blätter knistern unter den Schuhsohlen, die ein oder andere Kastanie schmückt den Boden - an sonnigen Herbsttagen macht das Allgäu dem Indian Summer in Nordamerika Konkurrenz.

Aber auch die verregnete Seite des Herbstes hat etwas Gemütliches. Graue Regentage bieten die optimale Stimmung, um sich mal wieder Zeit für ein gutes Buch und eine Tasse Tee zu nehmen.

Hier sind sieben Gründe, warum wir uns über den Herbst freuen - egal bei welchem Wetter:

Die Kürbis-Saison ist in vollem Gange

Es ist ein Klassiker, für viele sogar eine Tradition zum Herbstanfang: Kürbissuppe. Aus dem gewöhnlichen Kürbis kann man aber noch viel mehr herausholen. Ob im Auflauf, Eintopf, Kuchen oder als Beilage - für Hobbyköche wird es nie langweilig. Der Kürbis wird in den letzten Jahren immer stärker nachgefragt und gilt deshalb als Trendfrucht.

Vorfreude: Halloween steht an

Ende Oktober findet man die Kürbisse dann nicht nur in der Küche, sondern auch vor der Tür. Pünktlich zu Halloween leuchten im ganzen Allgäu Gruselfratzen. Vom ursprünglichen Brauch in Irland ist nicht mehr viel übrig. Wie der Halloween-Brauch nach Deutschland kam ist eine andere Geschichte. Mittlerweile haben die USA ihren kommerziellen Einfluss genommen.

Aber das macht nichts: Süßes-oder-Saures, gruselige Filme schauen oder eben Kürbisse aushöhlen - Halloween ist vor allem ein Highlight für Kinder. Aber auch Erwachsene können beim Haus dekorieren oder auf Motto-Partys ihren Spaß haben.

Ausflüge und Wanderungen zu Allgäuer Seen halten fit

Im Herbst erstrahlt das Allgäu in warmen Farben. Besonders schön wirken die bunten Bäume rund um Seen. Wie wäre es also mit einem Ausflug in die Natur? Ein Rundgang um den Alatsee? Oder doch lieber der Hopfen- oder Alpsee? Die Möglichkeiten scheinen endlos. Tipps aus unserer Redaktion finden Sie hier: Die schönsten Rundwanderwege um Allgäuer Seen.

Geschnitzte Kürbisse leuchten für die Feierlichkeiten an Halloween. Foto: Luká Grinaj, dpa (Symbolbild)

Herbstmärkte im Allgäu bieten buntes Treiben

Mit dicker Mütze an dutzenden Ständen vorbeischlendern - das ist für viele Allgäuer ein regelmäßiger Gang. Aber im Herbst haben die vielen Märkte im Allgäu einen ganz besonderen Flair. Seien es Künstler-, Handwerker- oder Flohmärkte. Oder selbstverständlich der Memminger Jahrmarkt, der jedes Jahr Klein und Groß in die Altstadt lockt.

Der Kathreinemarkt in Kempten darf im Allgäuer Herbst nicht fehlen. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Thermen und Schwimmbäder laden zur Entspannung ein

Genug von Wanderungen und Veranstaltungen? Der Herbst bietet sich perfekt für einen entspannten Besuch in den Allgäuer Thermen oder Schwimmbädern an. Die wohlige Wärme der Saunen und Bäder genießen, während außerhalb des Beckens eine kalte Brise weht - das geht im Allgäu an mehreren Orten.

Mondlandschaft mit Blick auf Schloss Neuschwanstein

Für üblich ziert der Forggensee in voller Pracht den Königswinkel zwischen Füssen, Pfronten und Schwangau und bereichert so das millionenfach abgelichtete Motiv Neuschwanstein. Was die vielen Touristen, die es jedes Jahr ins Allgäu verschlägt, nur selten wissen: Mitte Oktober wird im Forggensee das Wasser abgelassen und es offenbart sich eine skurril anmutende Mondlandschaft mit Alpenkulisse. Ein super Ort für einen ausgedehnten Herbstspaziergang!

Die Therme in Bad Wörishofen bietet auf mehr als 5000 Quadratmetern Thermenbereich jede Menge Platz zur Erholung. Foto: Therme Bad Wörishofen (Symbolbild)

Von wegen Kanada: Indian Summer gibt es auch im Allgäu

Der Indian Summer in Nordamerika und Kanada ist wahrscheinlich eines der weltweit beliebtesten Herbst-Motive. Auf abertausenden Fotos auf Instagram wird jährlich die herbstliche Farbenpracht der Bäume gefeiert. Doch wer diese abenteuerliche Mischung aus buntem Schauspiel und belassener Natur genießen will, der braucht im südlichen Allgäu nur vor die Tür zu gehen. Bergseen, Nebelwolken und die Alpen bieten ein ebenbürtiges Herbst-Spektakel ohne weite Anreise und eine Fotokulisse, die ihresgleichen sucht.

So kann einHerbstmorgen im abgelassenen Forggensee aussehen. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)